Sara Tommasi, chi è. Una vita tra televisione, film hard ed eccessi. Poi l'amore e il matrimonio

Chi è Sara Tommasi? Showgirl, modella e attrice e scrittrice, nasce a Narni, in provincia di Terni, il 9 giugno 1981. Nel mondo dello spettacolo esordisce quando ha solo 17 anni, Partecipa a Miss Italia e arriva alle prefinali. Dopo una breve esperienza televisiva, diventa valletta del Paolo Limiti Show su Rai 1. Poi il programma Con tutto il Cuore, la finale di Veline 2004, paperetta di Paperissima e schedina di Quelli che il calcio. Nel 2006 l'Isola dei famosi e On the road. Ha partecipato a numerosi altri programmi, collaborato con radio e televisioni, posato per un calendario per la rivista Max e tanto altro.

Nel curriculum, come si legge sul suo sito, il diploma di recitazione al Cta di Milano, uno stage all’Actor's Studio di New York e la frequenza a un laboratorio avanzato di recitazione tenuto da Beatrice Bracco a Roma. Laureata in economia all'Università Bocconi di Milano, con la tesi Il caso Cirio Parmalat, funzionamento dei mercati, tutela del risparmio, ha scritto anche due libri: Ora basta, parlo io!!! A voi il piacere di scoprire dov'è la realtà e dove la fantasia e Sara Tommasi, ricomincio da Sara. Nella sua vita particolarmente intensa non sono mancati anni complessi. Nel 2011, nel periodo del caso Ruby, rilasciò un'intervista al settimanale Diva e donna particolarmente intensa che suscitò molto clamore e iniziò ad apparire senza veli.

Nel 2018 in una intervista a Le Iene ha dichiarato di essere affetta da un disturbo bipolare, di essere stata in ospedale cinque mesi e di non ricordare molto degli anni degli eccessi. Negli anni precedenti erano stati diffusi film pornografici con la sua partecipazione. Fino ad arrivare alla vicenda della sua denuncia per essere stata drogata, stuprata e costretta a girare un film porno senza il suo assenso: i quattro imputati sono stati assolti. Il 21 marzo 2021, Sara Tommasi si è sposata a Massa Martana, in provincia di Perugia, con il manager Antonio Orso.

