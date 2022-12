Sara Tommasi, tutti assolti gli imputati di violenza sessuale. Erano accusati di averla drogata, suprata e costretta a girare un porno

15 dicembre 2022 a

Nessuna violenza sessuale su Sara Tommasi. Almeno secondo il tribunale di Salerno che in primo grado ha assolto i quattro uomini che erano stati accusati dalla showgirl di Narni di averla stuprata nel settembre 2012. Tommasi aveva raccontato di essere stata portata in un albergo di Buccino, località in provincia di Salerno. Avrebbe dovuto realizzare un calendario i cui proventi sarebbero andati in beneficenza. Ma una volta nell'hotel sarebbe stata drogata e costretta a girare un film porno, senza però essere consapevole o meno della partecipazione alle riprese. Il processo è iniziato nel 2013. Era uno dei momenti più intensi della vita di Sara Tommasi. L'accusa di violenza sessuale di gruppo aveva investito il suo vecchio manager, Federico De Vincenzo, gli attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali, il regista Max Bellocchio e il produttore del film Giuseppe Matera. Dopo un lungo processo i primi quattro sono stati assoliti. Matera aveva scelto di essere processato con il rito abbreviato e nel 2014 è stato condannato con due anni e dieci mesi di carcere, sentenza poi confermata in appello. Della sentenza di assoluzione per ora non sono state diffuse le motivazioni che dovranno essere depositate entro novanta giorni.

