Foligno, mezza città invasa dai rifiuti per il cambio del calendario della raccolta. L'assessore Barili: "Serve tempo"

A Foligno stenta a decollare la nuova organizzazione della raccolta differenziata nella zona est, da poco attivata. Alcune vie si sono rapidamente riempite di sacchi di spazzatura ammassati sul ciglio delle strade così come di mastelli e cassonetti per i diversi tipi di rifiuti. A essere segnalati da parte di molti sono i mancati ritiri o i ritardi nello svuotamento dei bidoni che i cittadini espongono ogni sera, in base a quanto in programma nel calendario della Valle Umbra Servizi. Certo non un bel vedere lungo le strade cittadine. Proprio lo scorso 5 dicembre, è stato esteso alla zona est di Foligno il nuovo calendario con cui la Vus ha riorganizzato la raccolta dei rifiuti a domicilio, lo stesso che oltre due mesi fa era entrato in vigore per la zona ovest. Manca all’appello solo il centro storico, il cui allineamento al resto della città in termini di date e di frequenze dei ritiri è atteso per il nuovo anno.

Quasi tutta la città, quindi, fatta eccezione per chi risiede dentro le mura, ha un nuovo unico calendario da rispettare e che prevede il ritiro dell’organico il lunedì e il giovedì di ogni settimana, mentre per plastica, carta e indifferenziato il ritiro a settimane alterne e rispettivamente il martedì, il venerdì e il mercoledì. La frequenza è così la stessa per tutte le tipologie di contenitori, sia i più piccoli da 25 e 40 litri, sia per i grandi da 240 e 1000 litri, con un aumento di frequenza per questi ultimi, che passa da ogni 21 a ogni 14 giorni, e una diminuzione per i più piccoli, che rappresentano il 25% delle utenze dei folignati, con possibilità tuttavia di richiedere a Vus contenitori di maggiori dimensioni per la propria utenza o, nei casi di condomini, per l’intera palazzina. Forse in molti non hanno avuto contezza del cambiamento della raccolta differenziata come degli stessi avvisi che illustravano le nuove giornate di ritiro della spazzatura. Da qui il caos di questi giorni.

“È un cambiamento importante – spiega l’assessore con delega alle politiche ambientali, Decio Barili – credo che occorra aspettare prima di poter esprimere un giudizio sul servizio. L’obiettivo che è stato presentato dal gestore non è solo la semplificazione della raccolta ma l’ottimizzazione – aggiunge – visto che prima c’erano innegabili criticità, dobbiamo essere consapevoli che un cambiamento è benvenuto, ma ha bisogno di tempo e l’amministrazione pone attenzione a come stia avvenendo”. Per Barili, dunque, occorre tempo affinché tutti si adattino al nuovo servizio. “Credo che comunque serva un cambiamento a livello culturale – spiega – occorre cambiare l’approccio proprio all’idea della raccolta e quindi dell’igiene urbana perché se non pensiamo che nel momento in cui smaltiamo un rifiuto stiamo compiendo un gesto civico, non cresceremo mai e non ci sarà alcun gestore o modalità che potrà soddisfare le esigenze di una città pulita”. Nei prossimi mesi, superata la fase di rodaggio, si potranno fare le valutazioni

