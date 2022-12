Terni, ladro in trasferta ruba in cinque negozi in due ore: scoperto e denunciato

15 dicembre 2022 a

Aveva commesso furti in una profumeria, in tre negozi di abbigliamento e in un supermercato di Corso Tacito, a Terni, portandosi via merce per un valore commerciale complessivo di circa 400 euro.

Un uomo di 60, originario di Bari e residente a Loreto, in provincia di Ancona, con una lunga lista di precedenti sulle spalle, è stato scoperto e denunciato dagli agenti della squadra volante della questura di Terni dopo che al numero di emergenza era arrivata la segnalazione che un uomo, entrato in un negozio di Corso Tacito con buste contenenti capi di abbigliamento con le placche antitaccheggio inserite, aveva chiesto ed ottenuto una busta vuota per poi allontanarsi.

Subito dopo da un altro negozio di abbigliamento, sempre di Corso Tacito, era stato segnalato che un uomo uscendo dal negozio aveva fatto scattare l’allarme dell’antitaccheggio. Gli agenti della Volante hanno così identificato questa persona, risultata essere il pregiudicato di cui sopra, trovandogli subito nascosti indosso un cappello ed un paio di guanti che non aveva pagato. Inoltre, all’interno delle voluminose buste che stava trasportando, sono stati trovati altri capi di abbigliamento, accessori, biancheria per la casa, una bambola e prodotti alimentari a lunga conservazione.

In alcuni di questi articoli c’erano ancora le placche antitaccheggio, al di là del fatto che l’uomo non aveva alcuno scontrino che comprovasse il pagamento della merce. Attraverso i marchi e le etichette ancora attaccate ai capi di abbigliamento, i poliziotti hanno accertato la provenienza furtiva della merce e hanno identificato il pregiudicato.

Fra la refurtiva recuperata c’erano un abito da Babbo Natale, una tovaglia ed una coperta a fantasia natalizia, cosmetici, capi di abbigliamento ed accessori da donna, fra cui un cappotto, due borse, un paio di scarpe ed uno di pantofole, calzettoni da uomo, liquori e scatolame alimentare e una bambola di una nota marca (nelle foto in alto parte della refurtiva).

Tutta la merce recuperata è stata riconsegnata ai negozianti e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato, continuato. Il Questore di Terni ha anche applicato al pugliese il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel territorio comunale di Terni per tre anni.

