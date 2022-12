Umbria: Spoleto, sciopero a oltranza dei lavoratori della ex Novelli

15 dicembre 2022 a

a

a

Sciopero a oltranza per ottenere gli stipendi arretrati. Esasperati da una vertenza infinita e in questa fase soprattutto dai mancati pagamenti, i lavoratori del ramo uova della ex Novelli a Spoleto, il 15 dicembre mattina, al termine dell’assemblea, hanno deciso di incrociare le braccia da oggi e “fino a quando – è scritto in una comunicazione sindacale - non si avrà contezza del saldo”, vale a dire finché non arriveranno gli accrediti sui conti correnti dei dipendenti.

Addio a Chinea il calcio umbro perde un punto di riferimento

Passa dunque a larga maggioranza (risulta solo un voto contrario) la linea dura tra le maestranze di Ovito che attendono il pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e tredicesima, che sono peraltro alleggerite dal ricorso alla cassa integrazione straordinaria, ma per le quali non ci sono indicazioni sui tempi di pagamento. Di fronte al silenzio dei curatori fallimentari Fernando Caldiero (Alimentitaliani) e Marco Bartolini (Gruppo Novelli) e del liquidatore di Fattorie, Maurizio Salari, è arrivata la decisione, per quanto sofferta, di incrociare le braccia e fermare le produzione in un periodo fondamentale per l’azienda, come quello che precede le festività di Natale. Nel bel mezzo di una devastante crisi di liquidità, l’unica speranza per i lavoratori sembrerebbe rappresentata da un’accelerazione della trattativa in corso tra i curatori e la nuova potenziale proprietà, formalmente rappresentata dalla Tartufi e Funghi di Gianluca Fondacci. Al centro del tavolo c’è l’accordo sul finanziamento ponte da 300 mila euro che permetterebbe di pagare le spettanze dei lavoratori e quindi di assicurare la ripresa della produzione nello stabilimento di Spoleto.

Nella nostra regione mancano 95 medici di base

Un’operazione, questa, di cui si parla ormai da settimane, ma sulla quale non si è ancora trovata la quadra, perché sarebbe inserita in un accordo definito da alcune fonti più ampio e più complesso, anche se non è chiaro quali siano i punti su cui la trattativa si è incagliata impedendo ai lavoratori di incassare le spettanze maturate. Certo è che anche se si dovesse sbloccare a strettissimo giro l’accordo per il finanziamento ponte poi occorrerebbero tempi tecnici per arrivare al pagamento degli stipendi dei lavoratori, che anche nella migliore delle ipotesi fanno i conti col rischio concreto di restare senza stipendi ancora per diversi giorni e quindi di trascorrere in enormi ristrettezze economiche anche le festività di Natale. Da oggi quindi, come detto, i lavoroatori del ramo uova della ex Novelli incroceranno le braccia per un sciopero ad oltranza sino alla certezza dei pagamenti attesi.

Il Superenalotto bacia Gualdo Tadino: vincita da oltre un milione di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.