Slot machine, locale troppo vicino ad asilo, chiesa e stadio: stop all'attività

Anna Maria Minelli 15 dicembre 2022 a

Stop alle slot machine: sono troppo vicine a luoghi sensibili. Il Tar Umbria ha confermato lo stop alle macchinette in un bar di Rivotorto, frazione del Comune di Assisi, per la violazione del “distanziometro”. E’ quanto si legge nella sentenza sul caso di un esercente che nel 2019 aveva trasferito la sua attività in un nuovo locale a poche decine di metri di distanza. In questo caso, riporta Agipronews, per il Tar scatta l’applicazione della distanza minima dai luoghi sensibili prevista dal regolamento comunale. La norma del 2016 vieta infatti l’apertura di sale giochi e l’installazione di nuovi apparecchi in un raggio di 500 metri da determinati luoghi come scuole o chiese e il nuovo locale scelto dal ricorrente risultava essere troppo vicino a una chiesa, a un asilo, allo stadio e a un centro ricreativo. I giudici hanno quindi evidenziato che il regolamento ispirato alla legge regionale “salva” dal distanziometro le attività di gioco già esistenti prima della sua entrata in vigore ma la deroga non è prevista nel caso del trasferimento dei locali. Il collegio ha confermato la correttezza dell’istruttoria posta alla base del regolamento di Assisi, e il fatto che - come emerge anche dalla relazione depositata dal ricorrente - sul territorio comunale è ampiamente possibile aprire un’attività di gioco a norma di legge. (Foto di archivio).

