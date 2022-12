Lavoro, operai senza stipendio da mesi. L'incredibile catena dei subappalti

Nicola Torrini 15 dicembre 2022 a

In Umbria alcuni lavoratori impegnati nella stesura della fibra ottica nel comune di Tuoro sul Trasimeno (provincia di Perugia), da quattro mesi sono senza stipendio. Ora interengono ora anche l’Unione sindacale di base e l’Unione sindacale italiana. Le due organizzazioni hanno infatti convocato un presidio di protesta (venerd' 16 dicembre alle 9.30) davanti al palazzo comunale: “La vicenda – commentano i sindacati – non è nuova per chi conosce il labirinto dei subappalti nel settore delle opere pubbliche. Da tempo denunciamo il peggioramento delle condizioni lavorative e dei servizi quando le amministrazioni locali decidono di rivolgersi a privati che a loro volta subappaltano al ribasso del 60, 70 o anche 80 per cento ad altre aziende semi-fantasma”. La vertenza riguarda, infatti, alcuni dipendenti della ditta Apo srl che lavora in subappalto per un’altra società che ha l’incarico, appunto, di stendere la fibra ottica nel territorio di Tuoro.

Questi operai non ricevono le spettanze da mesi e sono ormai esasperati e in grave difficoltà economica. Ma piena solidarietà arriva dallo stesso sindaco di Tuoro, Maria Elena Minciaroni, che ribadisce tutto il suo appoggio e quello della comunità toreggiana ai lavoratori in sciopero ormai dal 16 novembre. E’ lo stesso sindaco a ricostruire una vicenda definita “sconcertante”. “Aggiudicataria del bando di gara emesso da Infratel per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di un’infrastruttura passiva a banda ultralarga in Umbria – spiega Minciaroni – è risultata essere Open fiber. Questa ha affidato i lavori al consorzio Sirti Alliance for infrastructures scarl, di cui faceva parte Eco Telea srl, attualmente in fallimento, e a cui è subentrata la ditta Apo”.

“Alcuni dipendenti di Apo, durante il nostro incontro – racconta il sindaco – mi hanno raccontato che si sentono ancor più penalizzati perché devono prendere dei soldi arretrati anche da Eco Telea. Quello che sconcerta è che parliamo di lavoratori che stanno operando per dei colossi della telecomunicazione e che stanno realizzando a Tuoro, come in altri paesi, impianti considerati di pubblica utilità. E’ doveroso portare all’attenzione anche di Open Fiber e del consorzio Sirti Alliance for infrastructures scarl la problematica per invitarli a un’assunzione di responsabilità di fronte a una situazione così complessa”. In merito alla situazione dei cantieri, il sindaco fa sapere che “dal 6 dicembre sono iniziati i lavori di ripristino degli scavi fino a oggi effettuati, e quindi la riasfaltatura, di responsabilità di un’altra ditta, per una durata presunta di circa sei settimane, a parte la sospensione legata alle feste e a condizioni metereologiche avverse”.

