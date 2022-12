Perugia, dimesso dall'ospedale il bimbo di due anni che aveva ingoiato droga

15 dicembre 2022 a

A Perugia è stato dimesso dall'ospedale il bimbo di due anni ricoverato perché aveva ingoiato una "pallina" di hashish in casa dei genitori. Il piccolo aveva ingerito la sostanza stupefacente che era sul tavolo, evidentemente in un momento di distrazione dei genitori. Il padre e la madre sono stati entrambi denunciati per lesioni in concorso con un loro amico che avrebbe portato l'hascisc in casa della famiglia. Per quest'ultimo è scattata anche l'accusa di spaccio. Il piccolo era stato subito sottoposto a lavanda gastrica, ora le sue condizioni di salute sono buone. (Foto di archivio).

