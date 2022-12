Perugia, altra strada della vergogna: "In viale Centova buche come crateri"

15 dicembre 2022 a

A Perugia un'altra strada della vergogna. Un'altra arteria viaria importante massacrata dalle buche. Voragini, scavate dalla pioggia battente. Ancora auto che spaccano gomme e distruggono sospensioni. Decine nei giorni scorsi le chiamare ai vigili da diverse strade della città. In viale Centova, tra il bar omonimo e lo stadio, ci sono 5-6 "crateri" che creano problemi non da poco agli automobilisti. Un giornalista in pensione ha scritto in redazione per segnalare un danno alla propria vettura: “Vedo che vi state occupando delle buche sulle strade. Volevo segnalare che anche viale Centova è un disastro, tra lo stadio e il bar Centova. Sabato sera ho squarciato una gomma, 200 euro di riparazione. È dopo aver chiamato il carro attrezzi della Mercedes, mi ha riportato a casa mio figlio. La mia macchina la posso ritirare solo oggi”. Ossia diversi giorni dopo.

Limite 30 nelle strade piene di buche

Oltre ai soldi spesi per sostituire la gomma, anche il disagio per la vettura non utilizzabile. Lo stesso malcapitato ha segnalato la presenza di almeno altre due vetture lo stesso giorno ferme lungo la strada come i copertoni squarciati. Ma viale Centova non è l’unica zona. Come documentato dal Corriere l’asfalto impraticabile è presente anche nelle principali arterie della zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte e Castel del Piano.

Buche come crateri, proteste ed ennesima gomma spaccata

Non solo. A Ponte San Giovanni, Marino Marini, socio fondatore della Proponte, segnala asfalto in degrado nella zona industriale della frazione e in particolare in via del Volo, via della Rete, via della Lancia e via Catanelli. Non manca un appello al sindaco Romizi: urge un intervento prima delle festività natalizie. Pure via dei Loggi è costellata di "crateri". E anche qui quotidianamente le vetture rovinano le gomme e sono costrette a fermarsi lungo la strada. Creando non pochi disagi al traffico e anche situazioni di pericolo. Gli operai di Comune e ditte esterne sono al lavoro per i rattoppi ma non riescono a fronte alle richieste, in continuo aumento.

Buche sfascia auto: spacca la ruota e torna in taxi, via Pievaiola piena di crateri

