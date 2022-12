Umbria, sanità: ricoveri in ospedale sotto i sette giorni per ridurre liste di attesa, infezioni e costi

Alessandro Antonini 15 dicembre 2022 a

Sulla sanità dell'Umbria non solo tetti di spesa per le aziende pubblica (clicca qui per leggere). La riorganizzazione del sistema regionale passa anche per l’efficientamento delle prestazioni. Uno degli obiettivi della direzione regionale sanità e welfare è ridurre i tempi di ricovero nelle strutture che superano la media di una settimana. “Sostanzialmente - spiega il direttore regionale Massimo D’Angelo - nelle aree di degenza medica per acuti il tempo di degenza media deve essere di 7 giorni, successivamente il paziente viene gestito a livello territoriale secondo i diversi setting assistenziali. Questo vuol dire appropriatezza, con effetti positivi sul sistema salute (si rendono disponibili posti letto per pazienti acuti, riducendo anche i tempi di attesa per i pazienti che necessitano di ricovero) e si evidenzia anche riduzione del rischio per i pazienti di infezioni correlate all’assistenza”. Non solo risparmio quindi ma una ottimizzazione di tutta la filiera dell’assistenza.

