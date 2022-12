Umbria, sanità: stretta sui conti delle aziende ospedaliere e sanitarie. I direttori generali che sforano vanno a casa

Alessandro Antonini 15 dicembre 2022 a

Sanità, in Umbria arriva la stretta sui conti. La Regione fissa nuovi tetti di spesa per aziende ospedaliere e sanitarie. Chi sfora non raggiungendo l’equilibrio economico è fuori, va a casa: nel mirino i direttori generali. E’ tutto scritto nero su bianco nella delibera approvata dal titolo più che mai evocativo: “Indirizzi vincolanti alle aziende sanitarie regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2023”. Nell’atto viene stabilito che “l’equilibrio economico-finanziario costituisce obiettivo per il sistema sanitario regionale e vincolo per le singole aziende sanitarie ai sensi della legge 289, sia in fase di rendicontazione trimestrale che in sede di consuntivo. Il mancato raggiungimento costituisce causa di decadenza automatica dell’incarico di direttore generale”. Dentro ci sono “ulteriori raccomandazioni utili sia alla programmazione aziendale che alla predisposizione dei bilanci, con tanto di indirizzi e vincoli, in attesa di perfezionare linee definitive per il riparto dei fondi non appena verrà determinato lo scenario nazionale di riferimento”.

I tetti invalicabili vengono indicati con tanto di numeri. E riguardano gli accordi di mobilità intra-regionale, i costi del personale dipendente e convenzionato, la spesa farmaceutica (convenzionata e per acquisti diretti), la spesa relativa ai dispositivi medici e all’acquisto di beni e servizi. Tutto per evitare di rendere più complicata una situazione già difficile. L’Umbria deve ancora riprendere i soldi spesi per Covid (2022), personale e rincari energetici. In proiezione è stimato uno sbilancio di 200 milioni che, con il riparto del fondo nazionale, dovrebbe tuttavia ridursi in modo consistente. Ma ancora non c’è accordo. La stretta arriva “stante la mancata intesa in conferenza Stato-Regioni sul riparto del fondo sanitario indistinto per il 2022 e in attesa della conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2023”.

I vincoli sulla spesa deliberati “rivestono carattere provvisorio, considerata l’assoluta incertezza del quadro finanziario di riferimento”. In particolare sono pensati su “una previsione basata sulle disponibilità finanziarie 2022 e, in quanto tale, sarà rivisitata a seguito dell’adeguamento alla programmazione sanitaria regionale, al mutato quadro epidemiologico, organizzativo nonché alla luce della ridefinizione dei criteri di riparto regionali nell’ambito della necessaria certezza di risorse”. Nel frattempo però si stringono i cordoni della borsa e si incrementano anche i controlli. La verifica dell'andamento della gestione aziendale, rispetto all'obiettivo economico finanziario assegnato, dovrà essere “ordinariamente effettuata con cadenza mensile e trimestrale, salvo eventuali ulteriori verifiche straordinarie promosse dalla direzione regionale salute e welfare”, termina così la delibera. Direttori avvisati.

