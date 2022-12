Terni, scoprono furto in casa grazie al cellulare. Ladri filmati in diretta

15 dicembre 2022 a

a

a

Hanno visto i ladri in diretta mentre svaligiavano la loro abitazione a Borgo Bovio. E’ accaduto a una famiglia di Terni che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza all’estero. Dallo smartphone hanno visto quanto stava accadendo a casa loro.

Scoprono i ladri mentre forzano la porta di casa: messi in fuga

I malviventi, immortalati da una microcamera, stavano rubando proprio nella loro abitazione. Tanto è bastato per dare l’allarme alle forze dell’ordine che hanno effettuato un sopralluogo in attesa del ritorno della famiglia in Italia. Certo è che quel filmato in bianco e nero sarà prezioso per ricostruire i fatti e dare un volto e un nome ai ladri, di cui nel video si percepisce anche la voce. Le indagini sono ancora in corso, ma non si escludono importanti novità già nel corso delle prossime ore. Il furto, risalente a mercoledì 14 dicembre, ripropone il problema della sicurezza in città. Il video è stato acquisito dagli inquirenti che l'hanno esaminato con grande attenzione. La refurtiva al momento è da quantificare.

Furto a casa del vicesindaco Proietti Scorsoni. Rubati oggetti di valore

Servizio in aggiornamento.

Giovane trova un ladro in casa e lo mette in fuga. Indagini in corso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.