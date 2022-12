Caso Piccolo carro: imputati assolti perché il fatto non sussiste

Francesca Marruco 15 dicembre 2022 a

Assolti perché “il fatto non sussiste” Cristina Aristei e Pietro Salerno, gli ex titolari della cooperativa Piccolo Carro. Questa la sentenza emessa ieri mattina dal giudice del tribunale di Perugia, Sonia Grassi. I due, moglie e marito, erano stati rinviati a giudizio e truffa e frode nelle pubbliche forniture, in qualità di presidente e vicepresidente della coop che gestiva cinque strutture per il recupero di minori problematici. Anche ragazzini affetti da problematiche sanitarie serie “offrendo loro - sta scritto negli atti - assistenza e cure sanitarie avvalendosi di una organizzazione integrata senza le prescritte autorizzazioni di specie”.

L'accusa gli contestava anche di aver “attestato falsamente di non aver ricevuto in collocamento soggetti con problematiche sanitarie tutte le volte fosse loro avanzata richiesta di chiarimenti da parte degli organi di controllo dei comuni”. Non solo, i titolari, che gestivano comunità tra Assisi, Bastia e Perugia, dovevano rispondere per aver “incluso nella fatturazione del corrispettivo spese per le prestazioni sanitarie, inducendo così in errore le Asl che agivano anche su mandato di organi giudiziari”.

Per l’accusa questo gli aveva permesso di percepire rimborsi non dovuti: 400 euro al giorno per ciascun ospite preso in affido. Ed è per questo che erano anche accusati di frode in pubbliche forniture. Dopo la sentenza è arrivato il commento del team difensivo, gli avvocati Giancarlo Viti, Gianni Zurino, Sandro Picchiarelli e Mario Tedesco: “Ciò che ha alimentato il vigore e la tenacia difensiva, prima di ogni cosa – hanno detto -, è stato un incalzante senso di giustizia nato intorno a questa drammatica vicenda che ha visto iniquamente colpite non solo singole persone ma una comunità intera, una allargata comunità familiare. Il fatto non sussiste, questo è il pronunciamento che accogliamo con vivo compiacimento, che sta a significare, rispetto alle accuse mosse, che il Piccolo Carro agì senza ingannare alcuno, completamente al di fuori da ogni logica mistificatoria. Rimane il profondo rammarico, ancor prima che professionisti, come cittadini, di aver dovuto constatare il tramonto di una qualificata struttura, di accertata esperienza e valore”.

