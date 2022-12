Perugia, il pusher-prestanome: “Troppe auto, sale l'Isee così mi tolgono il Rdc”

Francesca Marruco 15 dicembre 2022 a

“Lo sai che per fa sto scherzetto de intestamme le macchine l’Isee mi è salito e perdo il reddito di cittadinanza”. A lamentarsi con uno dei capi albanesi della banda di spacciatori che, secondo l’accusa, in 8 mesi ha spacciato 150 chili di cocaina, è un italiano per cui il gip, Natalia Giubilei, ha disposto l’obbligo di dimora. Sempre lui che “si lamenta - annota il gip nell’ordinanza - che gli albanesi non lo ricompensano abbastanza per le auto e gli scooter che si è intestato. Dice che gli sono arrivate un sacco di multe e loro non gli ridanno i soldi.In particolare uno dei capi gli deve mille euro per uno scooterone che gli hanno sequestrato”. L’uomo risulta anche molto attivo per il trasferimento di denaro. L’organizzazione infatti aveva una disponibilità economica talmente ingente da potersi disfare di 60 mila euro in contanti per evitare che i soldi venissero rinvenuti dai carabinieri al posto di blocco. “I due - scrive il gip nell’ordinanza - hanno lanciato banconote per 60 mila euro dal finestrino nella zona di Spoleto”.

“Ci sono i carabinieri che mi hanno rivoltato la macchina” gli dice uno dei complici che viaggiava in un’altra auto. La banda aveva tantissime auto a disposizione, dagli atti risulta infatti ad esempio che un altro indagato -italiano - considerato un prestanome “per l’intestazione di automobili “risulta amministratore unico di una società intestataria 90 autovetture. Del resto non erano i soldi che mancavano: il Procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, ha stimato che abbiano guadagnato milioni di euro. Denari usati per comprare attività commerciali in Umbria e in Albania. Solo nel corso delle perquisizioni eseguite mercoledì mattina dagli agenti di polizia - l’inchiesta è della squadra mobile di Perugia diretta dal vicequestore, Gianluca Boiano - sono stati rinvenuti 132 mila euro. Nella casa di uno dei due capi ce n’erano 110 mila. Trovati e sequestrati pure diversi Rolex, 21 telefoni cellulari, e preziosissimi appunti manoscritti utili a mettere in fila la contabilità della banda di spacciatori.

Molto spesso si spostavano con ingenti somme di denaro. “L’altra volta so entrato in banca con un pacco di soldi cì, 50mila euro, c’ho avuto un attimo che mi prendeva la telecamera ho avuto paura”. Il gip sottolinea nel provvedimento la enorme disponibilità di contati e droga perché nonostante i tanti sequestri operati dagli inquirenti “la compagine ha saputo far fronte agli imprevisti senza troppe difficoltà perché avevamo nella loro disponibilità quantitativi altrettanto significativi di droga”.

