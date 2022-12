Perugia, 23mila avvisi di pagamento per i mancati incassi della tariffa rifiuti

15 dicembre 2022 a

Oltre 23mila avvisi inviati per i morosi Tari del 2020, pari 9,6 milioni di tariffa non pagata. Un milione recuperato. E ancora: recupero sul 2021 da 1,6 milioni. Sono i numeri sull’evasione della tassa sui rifiuti forniti da Gesenu in commissione comunale bilancio nell’ambito del consuntivo 2021.

Scovati duemila evasori totali della tassa rifiuti

“Nel mese di dicembre 2021 sono stati inviati i solleciti di pagamento relativi ai mancati incassi della Tari 2020: il numero degli avvisi è pari a 23.177 per un importo di 9.646.564,29 euro”, fa sapere l’amministrazione comunale.

Il Comune di Perugia ha approvato, con delibera del dicembre 2020, un progetto per “il miglioramento della riscossione precoattiva relativamente all’imposta Tari”. Le conseguenti verifiche da parte di Gesenu hanno riguardato 1184 utenze per mancato pagamento dell’avviso 2020 con importo riscosso al 31 dicembre 2021 di circa 1 milione di euro. Questo in fase preliminare. Poi sono arrivati gli avvisi. Sotto l’emergenza Covid il recupero della morosità è rimasto contenuto, visti i problemi delle famiglie, e ha interessato i “residui avvisi dell’annualità 2015, 227 pezzi per 144.052,31 euro”, è scritto in una nota di Palazzo dei Priori.



I consumatori scendono in piazza per manifestare contro i rincari

Nel 2021 la popolazione servita dal servizio porta a porta è stata pari a circa 253 mila abitanti (di cui 164mila nella sola Perugia) pari al 100% della popolazione (con esclusione di Gubbio al 75%).

La raccolta differenziata ha raggiunto nel 2021 a Perugia una percentuale del 71% in linea con gli anni precedenti e in crescita rispetto al 2018 (64,5%). A novembre 2022 la percentuale sale al 71,5%.

Interventi anche sull’impiantistica. La Regione Umbria ha approvato il progetto di riconversione di Pietramelina per trattare la Forsu e sono stati avviati i lavori. Sono stati completati i lavori del secondo stralcio del progetto di adeguamento alle Bat (tecnologie più avanzate) dell’impianto di Ponte Rio.

Sono stati infine avviati i lavori del progetto di stabilità della discarica di Pietramelina.

Il nuovo sistema contro la morosità Tari fa recuperare 1,5 milioni

