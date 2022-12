Perugia, maxi gru per il palco del Capodanno Rai: ancora polemiche sui social

Ale.Ant. 15 dicembre 2022 a

Maxi gru in centro storico per l’allestimento del palco del Capodanno Rai. E proprio come per i camerini alla Sala dei Notari, poi spostati nel chiostro San Lorenzo, è scoppiata la polemica via social. Su Facebook, ad un primo post del giornalista Pasquale Punzi, giù una ridda di commenti negativi sulla struttura. C’è chi ha parlato di scempio paventando eventuali danni alla pavimentazione di piazza IV Novembre.

Lo stesso Punzi ha intervistato Stefano Chiesa, direttore dell’hotel Brufani, sull’esposizione dei pacchi regalo (messi anche all’hotel Villa Medici di Firenze, stesso gruppo che conta 11 alberghi, da Torino a Capri) tolti causa deterioramento da maltempo. Lo stesso Chiesa ha sottolineato che il concertone Rai sta favorendo una stagione definita già “eccezionale” grazie anche alla ripresa del mercato straniero e in particolare americano. Si è tornati all’era pre Covid. “Gli eventi in città servono”, ha ribadito il direttore riferendosi al concerto.

Ma le polemiche a Perugia sono sempre dietro l’angolo. Oggetto del dileggio è anche l’albero di Natale allestito in piazza Italia. Epigono del romano Spelacchio, è stato ribattezzato “Poro cocco” per via degli addobbi da alcuni definiti discutibili.

