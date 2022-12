Giovani ripuliscono quartiere della città

Elio Andreucci 15 dicembre 2022 a

a

a

Grande partecipazione di giovani all’incontro nel quartiere Europa per dare inizio all’opera di ripulitura e recupero dell’ex bocciodromo e dell’area circostante. Oltre cinquanta i ragazzi che sono intervenuti, provenienti non solo dal quartiere di Todi, ma anche da altre zone e che si sono adoperati per sistemare e ripulire zone verdi, piazzali e punti di ritrovo, raccogliendo oggetti abbandonati e provvedendo allo sfalcio dell’erba. Un’importante iniziativa che se verrà sostenuta e portata a termine, darà sicuramente i suoi frutti in futuro, in termini di agevolazione per i giovani e nel mantenimento di ordine e cura ambientale.

Bambini ripuliscono dai rifiuti torre medievale

Ma questo primo impegno è una evidente dimostrazione della loro volontà di raggiungere un altro obiettivo: utilizzare l’ex bocciodromo come luogo di ritrovo per i giovani. Un progetto che sta a cuore sia ai ragazzi, che agli abitanti del luogo, per ridare decoro allo stabile situato al centro del quartiere, attualmente ridotto in uno stato di completo abbandono, con scritte di ogni genere sui muri, vetri rotti e il verde intorno lasciato nell’incuria. Sarebbe una possibilità per i tanti giovani, che abitano e frequentano il quartiere Europa, di avere un luogo idoneo dove potersi incontrare, trascorre insieme le ore di libertà, creare momenti e occasioni piacevoli e di divertimento, anche culturali. Spetterà al Comune, proprietario dello stabile, prendere in considerazione la proposta, nel rispetto delle procedure e delle relative responsabilità gestionali.

Segnalazioni e proteste al Comune arrivano grazie all'app

La soluzione ideale, che potrebbe concretizzare il progetto, è quella di sistemare e ristrutturare l’edificio rendendolo agibile e adeguato allo scopo, anche con i suggerimenti dei giovani, per dare allo stabile una nuova funzionalità. Ma quello che potrebbe fare maggiormente la differenza è il coinvolgimento diretto dei giovani, affidandogli la responsabilità della gestione e la corretta manutenzione del locale. Durante l’iniziativa di pulizia della zona i ragazzi hanno dato una chiara dimostrazione di crederci e di sapersi impegnare a favore della collettività. Ora è necessario dare riscontro a questo entusiasmo affinché si possa registrare una continuità di iniziative che vedano il quartiere Europa protagonista.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.