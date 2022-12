Terni, nuove regole per il commercio. Via libera dalla giunta comunale

14 dicembre 2022 a

La giunta comunale di Terni ha dato il via libera, mercoledì 14 dicembre, al documento di programmazione delle attività commerciali redatto dalle direzioni comunali incaricate, provvedendo, allo stesso tempo, a dare il via alle procedure per la convocazione del tavolo di concertazione con le associazioni di categoria. L’atto è stato proposto dagli assessori all’Urbanistica Federico Cini e al Commercio e allo Sviluppo Economico Stefano Fatale.

“Inizia oggi – commenta l’assessore Federico Cini - la fase di concertazione relativa alla programmazione commerciale del Comune, che vedrà nelle prossime settimane il confronto tra l’amministrazione e tutti i portatori di interesse, con l’obiettivo di fare tutti insieme un importante passo in avanti in tema di governo del territorio e di supporto alle attività commerciali vecchie e nuove. Questo documento, oltre a rispondere ovviamente agli obblighi di legge in tema di insediamento di medie e grandi superfici commerciali, sarà inoltre una cornice all’interno della quale si collocheranno ulteriori momenti di pianificazione in cui si dettaglierà meglio la strategia di prospettiva sull’area del centro città.” “Quello di oggi è un passaggio fondamentale - dice l’assessore Stefano Fatale – perché dopo anni di mancanza di programmazione, iniziamo una fase nuova nella quale sarà fondamentale il confronto e il contributo delle associazioni di categoria, per risolvere insieme questioni delle quali si discute da moltissimo tempo, come quella delle grandi e medie superfici e per il rilancio del centro storico”.

Il principio della concertazione – si legge nella delibera - è stato fatto proprio dall’amministrazione comunale che già nel giugno scorso ha convocato un incontro preliminare per le valutazioni utili alla predisposizione della programmazione ed in particolare per la condivisione dei dati disponibili nel settore commerciale. L’amministrazione, a seguito di quel primo incontro, ha ricevuto un contributo da parte delle associazioni Confartigianato Imprese Terni e Cna Umbria Area ternana. Di queste osservazioni si è tenuto conto nella redazione del documento. “Tuttavia – come specificano gli assessori Fatale e Cini – tutte le tematiche troveranno adeguata e partecipata trattazione nel tavolo di concertazione”.

