Terni: viadotti San Carlo e Tescino, assegnato appalto da un milione per la messa in sicurezza

Maria Luce Schillaci 14 dicembre 2022 a

a

a

Cantieri presto aperti per riparare i viadotti San Carlo e Tescino, un lavoro da un milione di euro.

Nei giorni scorsi è stata aggiudicata la gara per la sistemazione di due viadotti nel territorio comunale di Terni della superstrada Terni-Rieti.

I lavori interesseranno le spalle dei due viadotti, in un caso lato Terni, nell’altro lato Rieti, per sistemare in via definitiva alcune lesioni e criticità già riscontrate nel 2015 sulle quali erano stati compiuti interventi conservativi nel 2017.

Resta chiuso il viadotto sulla Flaminia: "Problemi strutturali"

I cantieri, come fa sapere l’Anas, procederanno a step per limitare al minimo i disagi alla viabilità. Tempi previsti 180 giorni, inizio ancora non calendarizzato ma a breve.

I danni sono soprattutto nella zona ‘spalla’ di entrambi i viadotti. In precedenza erano stati effettuati dei lavori di messa in sicurezza senza però portare a termine il risanamento complessivo. Con il tempo le strutture hanno evidenziato anche una serie di avvallamenti sul piano viabile.

La gara naturalmente è a firma Anas ed è stata avviata la scorsa estate: l’aggiudicazione è andata a favore della Mga Italia di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta, che ha avuto la meglio su ben trentadue partecipanti con un ribasso del 22,99%.

Slittano i maxi cantieri sulle gallerie del raccordo: non sono in agenda nel 2022

Gli interventi consistono principalmente nel consolidamento della zona posta subito dopo le spalle dei viadotti. Previsto inoltre il ripristino del tappeto di usura di spessore pari a 3 centimetri e l’installazione di 45 metri di una barriera integrata acustica e di sicurezza in continuità di quella posizionata in precedenza.

Le crepe che erano state scoperte nei due viadotti tramite le segnalazioni di automobilisti e residenti, avevano procurato molta preoccupazione, specie dopo il tragico evento del ponte di Genova, e la Regione era subito corsa ai ripari.

Come detto i lavori non interferiranno sulla circolazione dal momento che verranno effettuati in diverse fasi e, visto le direzioni diverse, probabilmente si procederà su un’unica corsia. I cantieri si apriranno entro breve tempo, molto probabilmente dopo le festività natalizie, c’è solo da attendere il via libera da parte dell’Anas per conoscere la data esatta.

Lavori per un miliardo di euro sulle strade dell'Umbria: la mappa dei cantieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.