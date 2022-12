Terni, Radio Pazzaglia: torna la musica dalla vetrina per allietare lo shopping dei ternani

Maria Luce Schillaci 14 dicembre 2022 a

a

a

Dopo il successo dell'anno scorso, torna per allietare anche queste festività natalizie 2022 Radio Pazzaglia.

Dalla storica pasticceria di corso Tacito già dall’8 dicembre viene diffusa la musica con le atmosfere del periodo, ma anche con incursioni verso altri generi, note che raggiungono tutto il corso principale della città. A far girare i dischi nella sua postazione all’interno del locale, con vista direttamente sul corso, ci pensano Tiziano Ribiscini e Alex Cardinali, noti dj ternani in prima linea fino al 6 gennaio 2023.

Storica pasticceria regala musica a tutta la città: nasce Radio Pazzaglia, due dj in vetrina

Un’idea che il titolare di Pazzaglia, Stefano Amici, ha subito abbracciato sin dallo scorso anno.

“Pazzaglia è da anni e anni fortemente legato al territorio – ha detto - un brand storico da sempre profondo sostenitore delle realtà locali e promotore di iniziative che sostengono e mantengono lo sviluppo della comunità. Per un mese quindi verrà trasmessa musica per accompagnare i momenti dello shopping natalizio, ma anche per una piacevole sosta con un caffè o un aperitivo e gustare anche i nostri panettoni e pandori appena sfornati. Abbiamo tutti bisogno, di questi tempi non sempre facili, di riprenderci un momento di serenità, soprattutto in questo periodo natalizio”.

Tra una nota e l’altra dunque, anche pampepati, torroni e bollicine: “Quest’anno abbiamo iniziato a sfornare i dolci natalizi prima del solito e la vendita sta andando molto bene anche on line”.

Riaccesa la maxi stella cometa di Miranda per le feste di Natale

La novità ideata da Amici è di potersi comprare anche mezzo panettone o mezzo pandoro, una formula che sembra piacere ai cittadini. Quanto a Ribiscini, è un professionista della musica. E’ un deejay, è anche un produttore musicale. Lavora in Italia e non solo. Ha avuto una collaborazione importante con Radio Montecarlo. La sua visione della musica è incentrata molto sull’aspetto spirituale, sulle capacità di incidere sulle relazioni umane e sul benessere fisico.

Tiziano è sempre in movimento ma è molto legato a Terni: “E’ un territorio interessante, c’è la città ma anche le campagne di pregio”. Numerosi in questi giorni i cittadini che si fermano davanti alla vetrina per vedere all’opera i dj di Radio Pazzaglia. Lo scorso anno Ribiscini ha riservato varie sorprese, con ospiti in consolle e altri colleghi dj con cui si è divertito a mettere la musica. Anche per quest’anno, dunque, c’è da aspettarsi sicuramente qualche piacevole sorpresa.

Capodanno in piazza, Le Vibrazioni favoriti sui Tiromancino per motivi di budget

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.