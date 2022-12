Terni: Tulipano, Marcangeli realizzerà 700 posti auto tra interno ed esterno del complesso edilizio

Giorgio Palenga 14 dicembre 2022 a

Come ogni “maratona” che si rispetti, l’ultimo chilometro sembra quello più lungo da percorrere, anche quando ormai lo striscione del traguardo inizia a fare capolino all’orizzonte.

Il paragone non è improprio, perché se la gara più affascinante delle Olimpiadi dura 42,195 km, sono quasi 42 anche gli anni da quando venne posa la prima pietra del Tulipano, il maxi complesso edilizio di Terni che ha (ri)trovato vita grazie all’imprenditore ternano Giunio Marcangeli.

Il Tulipano si mostra per la prima volta senza ponteggi. Ventidue piani tra negozi e appartamenti

Dopo l’acquisto all’asta (per 1,7 milioni) e la ripresa del cantiere, lo scorso 25 novembre 2022 si è registrato un evento storico: ha aperto il primo negozio dell’era “Tulipano 2.0”, ovvero la multinazionale danese degli arredamenti e accessori per casa e giardino Jysk, con tanto di taglio del nastro in pompa magna, alla presenza delle autorità.

Primo passo verso la completa riqualificazione del complesso edilizio e della zona, ma ancora si sta lavorando. “In questo momento stiamo completando le opere di urbanizzazione – spiega Giunio Marcangeli – in particolare la realizzazione dei parcheggi. Tra interni ed esterni ne sorgeranno 700 posti auto, al servizio di residenti, attività commerciali e, più in generale, di tutta la zona. Il successivo passaggio riguarda invece la presentazione di un nostro progetto per il nuovo innesto viario dalla zona residenziale e dei negozi al piazzale Marinai d’Italia. Il Comune dovrà valutare la nostra proposta, poi saremo noi a realizzarla, così come previsto”.

Sul fronte negozi, invece, per le prossime inaugurazioni bisognerà attendere ancora.

Apre il primo negozio al Tulipano. Arriva la catena danese Jysk

“Contiamo di far aprire le varie attività tutte nello stesso periodo”, chiarisce ancora il costruttore che sta serrando i tempi per concludere i lavori di sua competenza per la parte infrastrutturale, visto che l’edificio e i locali sono praticamente ultimati.

In effetti l’anticipo dell’apertura richiesto da Jysk trova spiegazione nelle strategie di espansione sui territori della multinazionale danese che, a differenza del competitor Ikea (svedese), predilige una presenza più capillare nelle città in strutture più piccole, piuttosto che aprire maxi store che coprono un bacino d’utenza più ampio. T

ornando al Tulipano, è confermata l’apertura, tra fine gennaio e inizio febbraio 2023, di un ristorante giapponese, un punto vendita a km zero di un’azienda agricola, un’altra multinazionale di prodotti per la casa e una catena di abbigliamento. E gli appartamenti? “Abbiamo tantissime richieste – conclude Marcangeli – molti però vogliono aspettare di vedere il lavoro finito e l’avvio di tutte le attività, ma è anche comprensibile, visto che per tanti anni abbiamo visto l’edificio vuoto e in abbandono. Ora, però, stiamo davvero a un passo dalla conclusione”.

Rinasce il Tulipano dopo anni di abbandono

