Perugia, limite di velocità a 30 km/h nelle strade piene di buche

Scatta il limite di velocità a 30 km/h in dodici vie della città in cui la sicurezza viene meno per colpa delle buche. L’ordinanza è la numero 1583 del 12 dicembre e parla di “sopralluoghi e ricognizioni” in varie strade del territorio comunale che hanno riscontrato l’esistenza di “importanti buche e sconnessioni sui piani stradali”. Dopo tante segnalazioni e proteste da parte dei cittadini (oltre che gomme spaccate e relative richieste di risarcimento danni) arrivano i primi provvedimenti.

Il limite massimo di 30 km/h viene imposto in via delle Fascine, in corrispondenza del sottopasso della E45, via Antinori (direzione via Pellini), strada di Lacugnano (nei pressi della rotatoria del parco commerciale), via Gallenga nell’intersezione con via Magnini, via Pontevecchio (dal civico 106 al 36), via Arno nell’intersezione con via del Mandorlo, via Gregorovius, via Berlinguer, via Carucciola nel tratto fino a via Borgioni, strada di Prepo all’altezza del civico 99 e in via della Scuola all’intersezione con via Segoloni. Chi non rispetta i limiti rischia la multa. “I provvedimenti - evidenzia l’ordinanza - entreranno in vigore con l’esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento alle relative figure e secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare tecnico approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con decreto 10 luglio 2002 da apporre a cura dell’Ufficio segnaletica del Comune di Perugia”.

Intanto sono stati ultimati i primi rattoppi lungo via Pievaiola e in particolare nel tratto compreso tra l’ospedale Santa Maria della Misericordia e Santì’Andrea delle Fratte dove qualche sera fa un automobilista aveva spaccato una gomma ed era stato costretto a tornare a casa in taxi. Anche in quell’area era stato in un primo momento imposto il limite di velocità di 30 km/h. Molti, infatti, avevano segnalato la pericolosità di un’arteria devastata dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Qualcuno aveva paragonato la via a un percorso bombardato.

