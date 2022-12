Citerna, omicidio di Pistrino: si cercano indizi dal telefonino

14 dicembre 2022 a

La verità su chi ha ucciso Mariel Soethe potrebbe arrivare dal cellulare e dai pc che usava?

E' questa una delle piste che stanno seguendo i carabinieri per scoprire l'assassino della settantenne di origini tedesche, trovata morta nella sua casa di Pistrino, frazione nel Comune di Citerna.

I militari nel nucleo investigativo di Perugia stanno proseguendo le indagini a 360 gradi: anche se ultimamente pare si siano concentrati sugli ultimi incontri che la donna, la tedesca come da tutti era conosciuta, ha avuto nel suo appartamento in via Sfrilli nella frazione del comune di Citerna. Gli investigatori stanno passando in rassegna i cellulari e i pc, perchè pare che la donna abbia avuto a sua disposizione più devices. Nello specifico sembrerebbe che nelle disponibilità della donna ci fossero due computer portatili. Un quadro che stride con la vita riservata di cui tutti parlano in paese.

Trovata morta in casa, prime risposte dall'autopsia

Mentre gli specialisti stanno analizzando gli oggetti elettronici ritrovati in casa, la scientifica ed il Ris proseguono le indagini per cercare di isolare – dal materiale biologico scoperto – il dna e le impronte digitali trovate nell'abitazione della donna, che viveva da sola.

Giallo della donna uccisa a Pistrino, sopralluogo dei Ris nell'appartamento

Per ora ci sono solamente alcuni dettagli chiari in una indagine che, via via, si sta facendo sempre più complessa e che si sta rivelando lunga. Da una parte, infatti, è sicuro che le porte, le finestre e le luci fossero chiuse, senza segni di effrazione. Particolare che fa immaginare che la donna abbia conosciuto o abbia avuto familiarità con la persona che poi l'ha uccisa.

La settantenne è stata ritrovata stesa a terra vicino alla camera da letto: altro indizio che fa intuire una certa confidenza con il killer.

