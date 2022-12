Perugia, centro chiuso anche per le prove del concertone di Capodanno

Fra. Mar. 14 dicembre 2022 a

Le riunioni si susseguono tra Comune, Questura e Prefettura. Il piano logistico e per la sicurezza del Capodanno Rai in centro deve essere definitivamente approvato ma, man mano, emergono nuovi particolari. Come quello ad esempio relativo alle prove dello spettacolo di Amadeus che si svolgeranno nei giorni 29 e 30 dicembre e prevedono, come ovviamente per il 31, la chiusura di un’ampia fetta di acropoli in cui si potrà accedere fino al raggiungimento del limite massimo stabilito.

Per i numeri relativi alla capienza, gli uffici tecnici - circolare Gabrielli alla mano - stanno effettuando i dovuti calcoli. E il discrimine maggiore lo farà proprio questa disposizione. Arrivati al limite massimo, gli altri resteranno fuori dall’area dell’evento. Come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere dell’Umbria, l’acropoli verrà divisa in due anelli. Un primo a ridosso del palco che dovrebbe terminare all’altezza di via dei Priori e un secondo che arriva fino a piazza Italia, dove verrà installato uno dei due maxischermo. L’altro dovrebbe essere probabilmente messo in piazza della Repubblica. Le vie laterali come via Fani o via Mazzini verranno delimitate da transenne poste all’incrocio con via Baglioni per rendere il più possibile ampia l’area dell’evento per cui si attendono migliaia di persone. Ma non tuti saranno varchi per entrare. L’idea infatti è di farne due in cui le persone verranno sottoposte a controllo per evitare che nell’area spettacoli entrino oggetti pericolosi di qualunque tipo. Inutile dire che, in assenza di biglietti o prenotazioni, chi primo arriva nell’area potrà godere di posti migliori. Da più parti è stato sottolineato che sarà un evento di piazza, aperto a tutti.

Almeno a tutti quelli che riusciranno ad entrare. Sperando che, come accaduto in altre circostanze, non si crei calca fuori dal perimetro transennato dove la Gabrielli non vale. Orientativamente gli ingressi per il pubblico per il 31 saranno aperti all’incirca da ora di pranzo, mentre per le prove dipende tutto dagli orari che verranno comunicati dallo staff della Rai. Per quanto riguarda invece il traffico, pur non essendoci ancora ordinanze firmate, si pensa a una chiusura da piazza Partigiani nel giorno dell’evento, meno restrittiva, almeno per gli orari, nei due giorni di prove precedenti. Intanto in centro proseguono gli allestimento dell’imponente palco in piazza IV Novembre.

