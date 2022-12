Umbria, allarme infortuni sul lavoro: sono aumentati del 23%

14 dicembre 2022 a

Il numero degli infortuni sul lavoro in Umbria torna a crescere dopo la contrazione degli ultimi due anni dovuta al rallentamento delle attività produttive per il Covid. Sono stati 8.950 gli incidenti denunciati nei primi dieci mesi dell’anno, il 23,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2021 quando erano stati 7.257. A livello nazionale la percentuale raggiunge il 32,9%. A destare più preoccupazione, però, sono le malattie professionali per le quali si registra un +29,5% su scala regionale (2.463 denunce nel 2022 contro le 1.902 dello scorso anno) contro il +10,2% a livello nazionale. Tanto da far parlare gli addetti ai lavori di “fenomeno Umbria”. In diminuzione, invece, il numero dei morti: 19 contro i 21 decessi registrati nel 2021. E’ quanto emerge dal Rapporto regionale Inail presentato dalla direttrice Alessandra Ligi alla presenza del direttore regionale welfare e salute, Massimo D’Angelo, del responsabile dell’ufficio attività istituzionali Inail, Roberto Cancellaro e di Gabriella Madeo del servizio prevenzione e salute della Regione.

“Gli open data relativi ai primi dieci mesi dell’anno fanno registrare un consistente aumento degli infortuni e delle malattie professionali - evidenzia Ligi - numeri che impongono a istituzioni e parti sociali di mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza e di individuare tutte le possibili azioni per contrastare questa tendenza”. Tra i settori maggiormente colpiti, le costruzioni, il trasporto e magazzinaggio, il commercio, la sanità e i servizi sociali. Per quanto riguarda l’alta incidenza delle malattie professionali, invece, Ligi ha spiegato come il fenomeno Umbria si stia studiando e valutando: “Nel 2021 - ha evidenziato la direttrice - sono state denunciate 2.304 tecnopatie e al termine di un’istruttoria molto laboriosa il tasso di riconoscimento è stato del 44,9%, anche in questo caso superiore al dato nazionale, che non va oltre il 37,2%”. Il 66% delle malattie professionali denunciate riguarda il sistema osteomuscolare e il tessuto connettivo, seguite da quelle del sistema nervoso, dell’orecchio e dai tumori. Importante anche il numero dei decessi a queste malattie collegati facendo così quasi raddoppiare le morti bianche.

“Le politiche per la salute nei luoghi di lavoro – ha detto il direttore D’Angelo – non possono che presupporre l’integrazione tra gli enti e attraverso l’analisi dei dati, si devono studiare strategie integrate, come la Regione sta facendo con Inail Umbria, per incidere in modo significativo sulla riduzione degli infortuni”. D’Angelo ha anche ricordato come il nuovo Piano regionale di prevenzione poggi su un principio proattivo promuovendo nelle sedi aziendali stili di vita positivi per ridurre il rischio e promuovere stili di vita sani. In questo contesto, svolgono un ruolo importante la formazione e l’informazione. E’ in arrivo un nuovo avviso pubblico di formazione Inail che per il territorio dell’Umbria mette a disposizione quasi 33 mila euro a partire dal 10 gennaio prossimo, quando è fissata l’apertura della procedura informatica.

