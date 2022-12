Droga, i capi della banda ai nuovi spacciatori: "Con noi state come pascià"

Francesca Marruco 14 dicembre 2022 a

“In galera non ti ci lascia nessuno, mangi e bevi come un pashà, i soldi per l’avvocato e l’avvocato ci pensiamo noi”. A parlare, all’interno di una delle Mercedes in uso al gruppo di spacciatori, è uno dei presunti capi che impartisce disposizioni a uno dei nuovi pusher. In particolare, come si legge nelle carte, il capo spiega al nuovo acquisto di “non intrattenere rapporti fuori dal lavoro con i complici” e di nascondere la droga “nei boschi”. Ma anche di “essere sempre disponibile”, “devi essere pronto ogni giorno” e infine di lasciare a casa il telefono personale: “Appena arrivi lo vai a parcheggiare non lo devi portare”.

Centinaia i recuperi di stupefacenti documentati che poi hanno portato a discussioni all’interno del gruppo: “Io non l’ho preso tu non l’hai preso, dove è andata? Come è sparita fratello?”. Il panetto era stato sequestrato dagli agenti della mobile di Perugia del vicequestore aggiunto, Gianluca Boiano. Un altro recupero di cocaina del valore di 8 mila euro porta gli indagati a fare diverse congetture. “O non ti ricordi dove l’hai messo oppure so i sbirri, chi c’è andato a piglialla, come fa uno a meno che qualcuno che fa sto lavoro ha visto la macchina e ha capito, se no non si spiega”. L’altro rispondeva “non sono sbirri se sono loro ti prendono”.

Un altro momento di tensione c’è quando non trovano le armi - risultate rubate in un’abitazione di Spello.“Andiamo un po a vedere i ferri” dice un indagato. “Li dobbiamo coprire perché darà entrata l’acqua”. Ma non le trovano e commentano dicendo “il caricatore sta qui ma i ferri no, dove stanno? É impossibile che non le troviamo, il tubo era vuoto stavano li dentro, non c’era la terra oppure le lumache hanno scavato”. E invece anche in quel caso le armi gliele avevano tolte i poliziotti, che per mesi li hanno seguiti e monitorati e ieri, portati dietro le sbarre.

