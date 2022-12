Bambino di due anni ingerisce l'hascisc lasciato sul tavolo e finisce in ospedale. Denunciati i genitori e un amico di famiglia

13 dicembre 2022 a

Ha ingerito un pezzetto di hascisc che un amico dei genitori aveva lasciato sul tavolo della loro cucina. E' stato necessario il ricovero all'ospedale di Perugia per un bimbo di due anno. Il piccolo è in buone condizioni, anche se è risultato positivo ai test. E' stato Il Messaggero a pubblicare la notizia, poi ricostruita dai carabinieri che si sono occupati del caso dopo essere stati avvisati dai sanitari del pronto soccorso in cui il piccolo era stato condotto dai genitori. L'hascisc era stato portato a della coppia da un amico, 26 anni. Lo aveva lasciato sul tavolo. Evidentemente senza un adeguato controllo, il bimbo ha ingerito lo stupefacente. Nelle perquisizioni che sono seguite, i carabinieri hanno trovato altri venti grammi di hascisc a casa del 26enne. Nell'abitazione di famiglia, invece, i controlli hanno dato esito negativo. L'amico della coppia è stato denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, oltre che per lesioni in concorso con i due genitori.

