Stasera in tv martedì 13 dicembre, su La7 film con John Travolta al posto di DiMartedì

13 dicembre 2022 a

a

a

DiMartedì stasera in tv, martedì 13 dicembre, su La7 non andrà in onda. Chi si aspetta il programma di Giovanni Floris rimarrà deluso. Ma perché sarà sostituito da un film? Semplicemente perché è già entrato nella pausa natalizia e tornerà a gennaio. La rete al posto del talk propone la pellicoa dal titolo La figlia del generale. Thriller del 1999, produzione americana, regia di Simon West. Cast da favola: John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Leslie Stefanson, John Beasley, Brad Beyer, John Frankenheimer, Timothy Hutton, Boyd Kestner e Peter Weireter. Diamo uno sguardo alla trama. Un sergente che ricopre il ruolo di detective militare e una psicologa, indagano sull'omicidio della figlia di un generale. Dal cadavere pare che la donna sia stata anche vittima di uno stupro. Compito non semplice trovare l'assassino. Non mancheranno i colpi di scena.

Il caso ginnastica ritmica, la scomparsa di Gaia Randazzo e la polizia scientifica a Le Iene

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.