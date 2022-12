Droga, 150 chili di cocaina sul mercato in otto mesi: smantellata l'organizzazione. Incassava milioni di euro

13 dicembre 2022 a

a

a

Una associazione a delinquere capace di immettere sul mercato 150 chili di cocaina in otto mesi. L'ha smantellata la squadra mobile di Perugia che ha eseguito le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, nei confronti di quindici persone. Undici sono albanesi. Nove sono finiti in carcere, quattro agli arresti domiciliari, mentre per due è stato disposto l'obbligo di firma. L'operazione ha riguardato i territori di Terni, Foligno, Spoleto, Rimini e Bologna. I poliziotti di Perugia hanno agito in collaborazione con quelli di Terni, Rimini, Bologna e Macerata, oltre che con i reparti di prevenzione crimine di Umbria-Marche, Toscana e Abruzzo.

Colpisce con una coltellata il figlio tossicodipendente, denunciata

Nel corso delle indagini che erano state avviate a maggio 2020, la polizia ha inoltre arrestato in flagranza ventidue persone e sequestrato nove chili di cocaina, due di eroina, due pistole, 139 proiettili, quattro auto e 130mila euro. Gli inquirenti sostengono che i capi dell'organizzazione avevano attivato una serie di canali per rifornirsi di cocaina. La droga arrivava sul territorio, veniva lavorata da alcune persone di fiducie, poi venivano confezionate le dosi. A spacciare erano apposite cellule nei territori di Perugia, Foligno, Spoleto, Terni, Macerata, Rieti e Cattolica.

Blitz della polizia in appartamento, trovati involucri con la cocaina: arrestato

Se qualcuno di coloro che facevano parte del giro veniva arrestato, l'organizzazione forniva l'assistenza legale e soldi quando usciva dal carcere per premiare la fedeltà e affrontare le spese. Secondo una prima stima l'organizzazione ha incassato milioni e milioni di euro che sono stati investiti in attivati commerciali dell'Umbria e dell'Albania.

Cocaina nell'auto e nascosta in casa: cuoco arrestato dai carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.