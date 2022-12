Neve sull'Umbria, imbiancato Castelluccio. Freddo in tutta la regione

13 dicembre 2022 a

Neve a Castelluccio di Norcia. La piana è stata completamente imbiancata dalle precipitazioni che erano state annunciate. I fiocchi stanno cadendo sull'altopiano e sulle vette dell'Appennino umbro-marchigiano. Nel giro di poche ore le temperature sono precipitate e sono iniziate le nevicate. Stando alle previsioni, la quota neve è tra i 500 e i 700 metri. Con il trascorrere delle ore la situazione dovrebbe andare via via migliorando. Il resto della regione deve fare i conti con pioggia e freddo. Il maltempo dovrebbe concedere una breve tregua per poi tornare a dominare la scena. Ovviamente, sempre stando alle previsioni. Clicca qui ler la web cam su Castelluccio di Norcia.

