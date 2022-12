Gualdo Tadino, la sartoria Daniele Gelsi confeziona abiti per attori

Salvatore Zenobi 12 dicembre 2022 a

Una nuova esperienza cinematografica di grande rilievo per Daniele Gelsi, il costumista di Gualdo Tadino che dopo tanto successo in teatro con personaggi tra i più noti in quell’ambiente, ha affrontato la realizzazione di costumi per diverse pellicole.

Sono terminate le riprese de “Il monaco che vinse l’Apocalisse” diretto dal registra Jordan River, film per il quale Gelsi ha realizzato i costumi. Si tratta del primo film internazionale ispirato alla figura di Gioacchino da Fiore, l’abate e teologo calabrese vissuto nel XII secolo considerato una delle figure più influenti del Medioevo. Un’avventura decisamente impegnativa per il costumista gualdese che nella propria sartoria ha realizzato gli abiti e ha poi girato per i vari set in Italia dove sono state effettuate le riprese.

Protagonista del film, girato in altissima risoluzione 12K e sostenuto da ministero della Cultura e Calabria Film Commission, è l’attore Francesco Turbanti, già noto per il recente Margini presentato alla mostra di Venezia. Turbanti interpreta Joachim, figlio di una famiglia benestante che, dopo un viaggio in Terrasanta, lascia tutto per diventare pellegrino, mendicante, monaco cistercense, esegeta biblico, fondatore dell’ordine florense. Profetizza l’avvento di una nuova era nella storia dell’umanità e, autorizzato da Papa Lucio III, scrive sull’Apocalisse. Quattrocento anni più tardi Michelangelo si ispirerà anche alle sue idee per il Giudizio universale della Cappella Sistina.

Nel cast Elisabetta Pellini, Giancarlo Martini, G-Max (già noto come rapper) e l’americano Nikolay Moss, per un film che esplora le esperienze umane di Gioacchino da Fiore. “Una bella soddisfazione che si aggiunge alle tante altre ottenute in quest’ultimo tempo – sottolinea Gelsi – ora sto preparando un importante lavoro per il teatro antico di Siracusa dove realizzerò i costumi de “la pace di Aristofane” nel programma delle tragedie greche al teatro antico di Siracusa per la regia di Daniele Salvo”.

