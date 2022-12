Terni: cascata delle Marmore, aumento dei biglietti per pagare la tassa sui rifiuti

12 dicembre 2022 a

I biglietti per visitare la cascata delle Marmore, a Terni, aumenteranno per far fronte alle spese di gestione dei rifiuti prodotti dalla grande quantità dei visitatori.

Lo ha annunciato l’assessore comunale al turismo, Elena Proietti, che ha spiegato come la decisione sia stata presa “dato l’altissimo numero di visitatori, soprattutto nel periodo estivo, e l’altrettanto elevata la quantità di immondizia prodotta”.

“La Taric – ha proseguito l’assessore è una tariffa che ricade sulla città e pertanto occorre intervenire in tal senso”.

Anche quest’anno il sito turistico numero uno della provincia di Terni, e tra i primissimi della regione, è stato letteralmente preso d’assalto dai turisti. Basti pensare che al 30 novembre 2022 il numero di ingressi dall’inizio dell’anno si è attestato a quota 473.500, con 155 mila visite guidate. Ovvio che un impatto di questo tipo sul sito naturalistico abbia portato a una produzione di rifiuti imponente.

E allora – sempre Proietti – “l’idea è quella di aumentare di un euro l’ingresso e così ripartire per singolo tagliando: 50 centesimi destinati alla copertura Taric ed i restanti investirli nella promozione del territorio e degli eventi. Tutto ciò verrà fatto in sinergia con l’assessore Orlando Masselli (il titolare della delega al bilancio ndr)”.

Su quest’ultimo versante, l’amministrazione comunale sta lavorando ad un progetto ambizioso, quello di coniugare due motivi di richiamo turistico della Valnerina ternana che, se proposti in sinergia, potrebbe ulteriormente promuovere il territorio e attrarre visitatori. Si tratta del mondo degli appassionati degli sport outdoor, primi tra i quali il rafting (lungo il Nera) e l’arrampicata (zona Ferentillo), e chi invece predilige la buona tavola e il buon bere, quindi quanti sono attratti dall’enogastronomia.

“Stiamo lavorando alla realizzazione di una manifestazione di respiro internazionale che lega il nostro territorio all’enogastronomia insieme allo sport outdoor”, è l’unica battuta che si lascia sfuggire Elena Proietti che, precisa, di più non può dire visto che è un’idea sulla quale si sta ancora lavorando e che deve quindi si deve ancora “mettere a terra”.

