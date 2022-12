Terni. Parco Cardeto, lavori verso la conclusione: riapertura a primavera

Maria Luce Schillaci 13 dicembre 2022 a

Per il parco di Cardeto i lavori procedono nel tentativo di chiudere il cantiere entro la prossima primavera 2023. Sono emerse anche alcune novità sul progetto e proprio in questi giorni è stato anche pubblicato l’avviso per la realizzazione di un’area fitness per gli anziani, per utilizzare fondi regionali sopraggiunti.

Nell’atto di aggiudicazione dei lavori viene infatti data attenzione “alle persone che hanno raggiunto la terza età con l’inserimento di una serie di attrezzature fitness per l’esercizio e il mantenimento dell’autosufficienza”. Si tratta dell’oggetto di un ulteriore appalto attraverso i fondi regionali dei canoni degli impianti di grandi derivazioni, categoria decoro urbano.

Al di là di questa novità, il cantiere sta procedendo come da programma: i campi da tennis sono tutti pronti, sia quelli scoperti che al coperto, e senza dubbio, visti tempi, ci sarà spazio anche per il padel, ormai gettonatissimo da tanti praticanti, mentre nelle ultime settimane sono stati affidati i lavori per la sistemazione dell’area del laghetto e dei giochi per bambini con l’inserimento “di forniture – si legge nel documento del Comune - per allestimenti inclusivi per bambini da un anno fino all’età preadolescenziale, ponendo riguardo ai residenti del quartiere”.

Viene specificato che “saranno installate attività per le fasce 1-4, 2-15, altalene e, la cosa più particolare, un’area fitness per la terza età: step con appoggio, manubrio, scale, rampe e tavola d’equilibrio”.

Poi il laghetto. In molti si ricorderanno le anatre e i cigni che vagavamo nella piccola ‘area lago’. Nel documento di fatto viene tirato in ballo anche il lato acquatico con due interventi ipotizzati per l’aspetto ecologico e ambientale: “Un primo che favorisce l’incremento della biodiversità vegetale e il conseguente incremento della fauna attratta, con particolare attenzione per gli insetti; un secondo volto a integrare la sistemazione dell’area del laghetto attraverso l’introduzione di materiali minerali tipo sabbia e ghiaia”.

In realtà si tratterà di un laghetto minerale, come va di moda ora, con effetti luminosi, pietre odorose e sabbia colorata, tutto più facile soprattutto a livello di manutenzione. L’apertura del parco? Date precise il Comune, visti i precedenti, si guarda bene da darle, ma si parla, a occhio e croce, di marzo-aprile 2023, anche perché poi si entrerà in pieno clima elezioni amministrative e la conclusione dei lavori, o al contrario ulteriori ritardi, sarebbero sicuramente un succoso argomento da utilizzare in campagna elettorale, in un verso o nell’altro.

I residenti attendono con trepidazione la riapertura del parco anche perché, va ricordato, la consegna del cantiere è ormai datata 20 settembre 2020 e si era parlato prima di una conclusione entro l’estate scorsa, poi prima della fine di questo 2022. Invece ancora si sta lavorando.

