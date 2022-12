Umbria, carenza medici di base, arruolati 10 pensionati per le sostituzioni ferie

13 dicembre 2022 a

Mancano i medici di base e le due Usl dell’Umbria arruolano pensionati. Camici che hanno raggiunto i limiti di età e si mettono a disposizione per sostituzioni brevi onde permettere ferie e malattie al personale in servizio. Personale, quello dei medici di famiglia, sotto organico per 95 unità.

La Usl 1, fa sapere l’ufficio personale, ha attivato un elenco di medici in quiescenza a cui hanno risposto in quattro.

Una sostituzione è già stata effettuata. La Usl 2 per la stessa finalità ha ottenuto l’ok di sei camici in pensione. La Usl 1 sta anche vagliando la posizione di un medico over 70 che ha chiesto di restare in servizio in base alla delibera regionale dello scorso settembre che prende le mosse proprio dalla carenza dei professionisti della sanità.

L’ultima ricognizione riferita alla fine di novembre mette in evidenza 44 medici di base mancanti nella Usl Umbria 2 e 51 nella Usl Umbria 1. Per quanto riguarda invece la guardia medica, ovvero la continuità assistenziale, nella sola Usl Umbria 1 ne mancano 60.

Se si considera infatti che ogni medico di base segue tra i 1.000 e i 1.200 pazienti c'è una platea di almeno 10 mila umbri che viene riassegnata ad altri medici di base che in questo modo raggiungono quote di mutuati sopra la media.

Tiziano Scarponi, medico perugino in pensione da qualche mese, è stato il primo a effettuare una sostituzione di quattro giorno per far smaltire ferie a una ex collega di ambulatorio.

“Ho dato la mia disponibilità - spiega Scarponi, che è anche segretario dell’ordine dei medici della provincia di Perugia - proprio perché so della carenza dei medici di base. Come è andata? Direi bene. Devo ammettere che mi mancava il rapporto con i pazienti. E voglio raccontare un aneddoto simpatico: uno di questi, uscito dallo studio, credendo che non lo sentissi, ha detto a un altro: ‘il sostituto è un po’ attempato ma è bravo’”.

Il problema dei medici che mancano tocca anche le specialità chirurgiche e i pronto soccorso, dove i rischi di errori medici sono alti e i ritmi di lavoro sempre più insostenibili

