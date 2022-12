Umbria: Sant'Anatolia di Narco, chiusa provinciale 471 per rischio crolli

10 dicembre 2022 a

Una nuova frana, causata dal nubifragio di sabato 10 dicembre, ha interrotto di nuovo la circolazione sulla strada provinciale 77, quella che collega Civita Castellana a Castel Sant’Elia. Ormai da anni, lo stesso tratto di questa importante arteria è percorribile a senso alternato, sempre in conseguenza di un evento franoso. “Ci risiamo - attacca Angelo Conti, responsabile locale del movimento Articolo 1 -. Sono stati spesi 700 mila euro di soldi pubblici e non è accettabile che alle prime piogge accada tutto questo”. L’interruzione della strada, sottolinea Conti, “mette a rischio i cittadini e i lavoratori “che ogni giorno tra le 4,30 e le 5 del mattino si recano al lavoro. Tutto ciò è inaccettabile”. Il rischio è che il nuovo cedimento del costone possa di nuovo bloccare del tutto la viabilità che, con il semaforo e il senso alternato, aveva quantomeno alleviato i disagi. “Ho già ricevuto diversi messaggi di operai della ceramica Globo molto preoccupati”, conclude il rappresentante di Articolo 1.

Il maltempo ha causato, sempre a Civita Castellana, il crollo di un tratto di muro del campo sportivo. Il sindaco invita pertanto i cittadini a percorrere la strada di accesso e di uscita dal paese con cautela. “Con l’ufficio tecnico - spiega Giampieri - stiamo sul posto e nel contempo è stata attivata una ditta per provvedere a perimetrare e a mettere in sicurezza la zona”.

Il sindaco di Castel Sant'Elia Vincenzo Girolami ha diffuso un messaggio: "A seguito della segnalazione di chiusura della Sp 77, nella qualità di sindaco, pur non competente territorialmente, per difendere gli interessi della mia comunità e di Castello, mi sono recato, ovvero, precipitato, sul tratto stradale nuovamente interrotto. Sul posto nel prendere atto della situazione (pulizia del tratto di strada allagato, interessato da fango e sassi, provenienti dalla sovrastante scarpata protetta da una barriera paramassi, comunque tracimati e trasportati dalla abbondante pioggia delle ultime ore) ho parlato telefonicamente con il presidente Alessandro Romoli, sempre disponibile, e concordato con lui per domani mattina 11.12.2022 alle 8,30, un opportuno e immediato sopralluogo con i tecnici e collaboratori specialisti della Provincia, così da giustificare e supportare con tanto di relazione geologica lo avvenuto stato di interruzione /chiusura del segmento di trada in questione che, dopo ripulito, anche in considerazione degli interventi di consolidamento e di protezione di recente eseguiti nella scarpata sovrastante, sembrerebbe riapparire, fermo restando il semaforo e il completamento della palificata ( sul lato dx prima della curva, salendo verso millecuori) comunque transitabile. Considerata e ribadita la importanza strategica della strada Provinciale per Castel S.Elia e tenuto conto della situazione di precarietà che interessa anche il tratto proveniente da Nepi ( pure questo regolato da semaforo e con l'urgenza del caso, definitivamente da consolidare) faremo del tutto per fare in modo che la regolare circolazione della SS.77 , venga quanto prima e , nel caso, da domani mattina, ripristinata nell'interesse della collettività e delle attività produttive castellesi".