Aumentano soci e donatori di sangue Avis

Con 179 donazioni in più rispetto all’anno precedente, tra sangue e plasma, l’Avis comunale di Castiglione del Lago risulta la sezione umbra che nel 2022 ha fatto registrare il maggior aumento di donazioni in termini assoluti. In percentuale è stata, invece, Bastia Umbra a distinguersi con un più 40,52%. I dati pubblicati da Avis regionale Umbria, aggiornati al 31 ottobre, indicano che le donazioni effettuate a Castiglione sono passate dalle 871 del 2021 alle 1.050 del 2022 (+20,55%). Un dato ancora più rilevante se si pensa che la gran parte delle sezioni umbre hanno riportato dati in negativo, con un forte e preoccupante calo, quindi, delle scorte di sangue e plasma.

Almeno a livello locale, perciò, c’è grande soddisfazione tra dirigenti e volontari avisini che hanno così festeggiato il risultato ottenuto, nel corso della tradizionale cena degli auguri di Natale, che si è tenuta in un ristorante del lungolago. “Questa serata di festa – ha commentato il presidente di Avis comunale di Castiglione del Lago, Franco Salvi – è servita per ringraziare tutti quei donatori che si sono prodigati per il raggiungimento di questi significativi dati, con l’auspicio di sensibilizzare la nostra grande famiglia e allargarla a nuovi donatori”. Presente all’evento anche il sindaco Matteo Burico. Dal 31 ottobre, comunque, l’Avis di Castiglione del Lago non ha interrotto le sue attività: attualmente le donazioni di sangue sono perciò arrivate a quota 1.185 e ancora c’è qualche giorno a disposizione per poter donare il proprio sangue nell’apposita struttura all’interno dell’ospedale Sant’Agostino. Il 2021, invece, si era chiuso con 1.027 donazioni e 47 nuovi donatori. Anche rispetto al numero dei volontari, l’Avis castiglionese ha registrato quest’anno un boom di nuovi iscritti, con ben 104 nuovi donatori in più, nella quasi totalità di età compresa tra i 18 e 35 anni. “Tutti sappiamo quanto c’è bisogno di sangue – ha sottolineato il presidente Salvi –. Questo ci induce a non rallentare bensì a continuare in questo trend. Tutti i giorni i nostri volontari si presentano in sede e con grande dedizione chiamano i donatori ricordando loro quando è di nuovo possibile donare. Un grande lavoro di equipe che non può che portare a questi risultati. Per il 2023 ci sono già in cantiere nuovi progetti e nuove iniziative che ci consentiranno di innalzare sempre più l'asticella delle donazioni”.

Fino all’8 gennaio i volontari Avis sono, inoltre, impegnati nell’evento Luci sul Trasimeno, una vetrina molto importante per incontrare persone e sensibilizzarle alla donazione di sangue.

