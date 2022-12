Inflazione in Umbria, rincari trasporti: rischio tagli da 3 milioni di chilometri

13 dicembre 2022 a

Il costo del trasporto pubblico locale aumenta di 5,4 milioni di euro, causa inflazione. Soldi in più non ce ne sono e senza correttivi gli enti locali - ossia Comuni e Province - dovranno tagliare le corse. Quanto? Secondo i calcoli degli uffici di oltre tre milioni di km in un anno. Per uscirne c’è una sola strada: conferire i contratti all’Agenzia dei trasporti che non paga l’Iva e compensa gli aumenti. E’ tutto scritto in una delibera della Regione: l’impatto dell’infrazione programmata sui corrispettivi contrattuali riferiti ai contratti dei servizi minimi di Tpl su gomma in capo agli enti locali “comporta un fabbisogno finanziario aggiuntivo per l’anno 2022 pari ad 3.283.767,73 euro + Iva e per l’anno 2023 (previsionale) pari ad 2.129.962,75 euro, pertanto complessivamente di 5.413.730,48 euro + Iva”.

Ebbene le scelte dell’amministrazione regionale in ambito economico-finanziario “non consentono di incrementare adeguatamente la quota destinata alla copertura dei contratti”. Si stabilisce quindi che “gli enti locali dovranno, procedere alla revisione dei propri programmi di esercizio fino a sterilizzazione dell’impatto del tasso d’inflazione programmato”. Tradotto: tagli dei km percorsi da bus e treni Ma questo non interesserà gli enti che trasferiranno i contratti vigenti all’Agenzia, “in quanto garantisce un risparmio fiscale che sostanzialmente annulla gli effetti inflattivi, a meno di una quota residuale, che potrà essere garantita dalla Regione”.

