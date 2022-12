Umbria: Perugia, lezioni di difesa e sicurezza stradale con Libertas Margot

12 dicembre 2022 a

Dopo il progetto pilota della primavera del 2022 anche per l’anno scolastico 2022-2023 l’associazione Libertas Margot di Perugia è tornata tra gli studenti per le lezioni di difesa personale, inserite di fatto all’interno del piano formativo. Non solo, quest’anno tra le attività proposte ci sono anche appuntamenti dedicati alla sicurezza stradale. “Lo scopo - spiega il maestro Roberto Carlotti esperto di arti marziali che coordina il progetto – è di affiancare le lezioni per insegnare ai ragazzi ad evitare di mettersi in situazioni di pericolo a 360 gradi compresi quelli che si incontrano sulla strada, con l’ausilio di esperti del settore. In molti casi a causare incidenti sono le distrazioni provocate dall’uso dei telefonini. Tra le cattive abitudini quella di attraversare senza guardare, con gli occhi fissi sullo smartphone. Cosa che si verifica anche alla guida di ciclomotori o della stessa automobile con tanto di video postati sui social. Ma saranno dati suggerimenti anche su come comportarsi correttamente se fermati dalle forze dell’ordine per un controllo”.

Lezioni stanno interessando undici prime classi dell’Istituto Giordano Bruno di Perugia, con circa 250 ragazzi coinvolti grazie agli esperti dell’associazione e ai professori del dipartimento di Scienze motorie Andrea Murrone, Carmen Bizzarro, Nicola Raspati, Stefano Baci Paci, Alessandra Marcello, Gianluca Parisi e Enrica Urbini. L’iniziativa proseguirà anche a gennaio 2023 con il coinvolgimento di altri istituti superiori che già hanno chiesto il supporto dell’associazione per un totale di più di 500 studenti.

Lezioni rivolte in particolare alle prime e terze classi. “Cerchiamo di stimolare già nei giovanissimi la presa di coscienza di sè stessi e quali accorgimenti adottare per reagire alle difficoltà che si incontrano. Al termine delle lezioni - spiega Carlotti - sarà effettuata una verifica e consegnato un attestato di partecipazione che contribuirà a responsabilizzare gli studenti. Sono anni che lavoriamo nelle scuole e anche a distanza di tempo incontriamo ragazzi che grazie anche ai nostri consigli sono riusciti ad evitare di mettersi nei guai”.

