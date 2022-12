San Giustino, rimesso in libertà l'imprenditore Pecorelli

12 dicembre 2022 a

La Corte d’Appello di Perugia, su conforme richiesta della Procura Generale, non ha convalidato l’arresto eseguito il 10 dicembre dal personale della Questura di Perugia nei confronti di un cittadino italiano di 47 anni, residente a Selci di San Giustino accusato dall’autorità giudiziaria albanese di truffa, false dichiarazioni, profanazione di tombe, intralcio alla giustizia, danneggiamento, incendio ed attraversamento illegale delle frontiere. Inoltre, sempre su conforme richiesta della Procura Generale, è stata disposta la rimessione in libertà del cittadino italiano.

Arrestato Davide Pecorelli per essere estradato in Albania

E’ stata denominata Perugia, l’operazione internazionale che ha portato all’arresto e alla successiva scarcerazione di Davide Pecorelli, su richiesta della procura di Puka e della polizia giudiziaria albanese.

Il quarantasettenne altotiberino, imprenditore con diversi negozi a Sansepolcro e arbitro nella sezione di Arezzo, noto anche come “Il Conte di Montecristo”, è stato accusato di ben cinque ipotesi di reato, fra cui: frode; profanazione di tombe; azioni che impediscono la scoperta della verità; distruzione di beni mediante incendio, tutti reati che avrebbe compiuto con l’aiuto di altre persone. Infine l'imprenditore era stato accusato pure di attraversamento illegale del confine di Stato.

Davide Pecorelli, l'ultima bomba in tv: "Ho trovato il tesoro. Bottino a metà con il prete"

Da qui la richiesta per l’estradizione: istanza che sarebbe partita addirittura a ottobre dall’Albania per arrivare negli uffici della procura perugina in questi giorni e far scattare l’arresto. Pecorelli quando è stato fermato dagli agenti della squadra mobile della questura di Perugia si trovava nella sua casa di San Giustino e non ha opposto resistenza.

Intanto in Albania questa vicenda va avanti: la Procura di Puka ha già aperto diversi fascicoli a carico di cittadini che avrebbero collaborato e aiutato Pecorelli a inscenare il delitto, “per sottrarsi a debiti finanziari contratti in Italia”. Non solo ma l'imprenditore, in una intervista, si era detto “disposto a finire dietro le sbarre in Albania. Se la pena sarà giusta, pagherò per quello che mi viene contestato”.

Davide Pecorelli, la tv albanese: "Altro che preti, era a Valona tra calcio, brandy e spiaggia". Si faceva chiamare Cristiano

