Covid, in Umbria più contagi: Terni stabile, Perugia peggiora. Ricoveri sopra la media nazionale

12 dicembre 2022 a

a

a

In Italia diminuiscono i contagi da Covid, seppur in maniera lieve, ma aumentano decessi e ricoveri. In Umbria quale è la situazione? E' la Fondazione Gimbe a fare il punto segnalando che si registra un peggioramento del dato relativo all'incidenza su 100mila abitanti. I casi sono 388,6 dato che fotografa un aumento del 3.5% dei contagi rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Le percentuali dei letti occupati sono rispettivamente del 33.2% e del 3.9%. L'Umbria è tra le tredici regioni italiane in cui la situazione complessiva è considerata peggiore della settimana precedente in tutti e quattro i parametri presi in considerazione: incidenza per 100mila abitanti, variazione dei nuovi casi, posti letto occupati in area medica e in terapia intensiva. Sul fronte dei ricoveri, l'Umbria fa registrare un record per niente invidiabile: in area medica i posti letto occupati dai pazienti positivi sono il 33.2%. In nessuna c'è una percentuale così alta. Sui contagi, la provincia di Terni fa registrare una situazione di stabilità. Nella settimana presa in considerazione (2-8 dicembre) i nuovi casi sono stati 376 ogni 100mila residenti. Lo stesso dato della settimana precedente. A Perugia, invece, sono 368 con un incremento del 5.9%. Sul fronte della campagna vaccinale, il tasso di copertura con la quarta dose è del 21.9%, molto più basso alla media nazionale che è del 27.6.

Lieve diminuzione dei contagi da Covid ma aumentano ricoveri e morti. Ecco le città messe peggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.