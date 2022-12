Umbria, all'Omnicomprensivo Dante Alighieri riapre lo Sportello psicologico

12 dicembre 2022 a

a

a

L’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra ha attivato anche quest’anno lo Sportello psicologico per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado, uno spazio dedicato alla salute e al benessere, accogliente e flessibile, dove studenti, genitori, docenti e personale della scuola possono rivolgersi ed esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta privacy. La scuola è importante che si attivi per leggere i segnali di disagio o semplicemente di una difficoltà emotiva che di fatto può inibire o impedire i processi di apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica e lavorare per favorire la crescita completa e la formazione psicologica, emotiva e comportamentale dell’alunno. Lo sportello viene gestito dalla dottoressa Carla Ascani, psicologa-psicoterapeuta, che riceve sia online che in presenza, è necessaria la prenotazione per accedere a un colloquio individuale o per organizzare interventi nel gruppo classe. L’obiettivo è quello di offrire un’ opportunità alla quale sia le famiglie che tutti gli utenti della scuola possano rivolgersi per avere interventi specifici, mirati e qualificati. “La nascita dello Sportello di ascolto e supporto psicologico - afferma il dirigente scolastico, professor Leano Garofoletti - è un’occasione che contribuisce ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della crescita individuale e a prevenire il disagio giovanile ed eventuali patologie. La nostra scuola seppur in un territorio piccolo, ma non privo di problematiche sociali ed esigenze educative delle nuove generazioni è pronta a offrire questo servizio con lo scopo principale di promuovere il benessere psicofisico degli alunni, a supportare le famiglie e a essere di aiuto ai docenti per indirizzare al meglio la propria azione educativa, attraverso una consulenza precisa e attenta che offre un aiuto al processo di crescita formativa mediante un sostegno essenzialmente dialogico.” Chiunque sia interessato può trovare informazioni e procedure consultando il sito della scuola.

All'Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri si festeggiano gli alberi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.