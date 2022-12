Terni, piena del torrente Tescino rientrata: liberate le sei famiglie isolate

Simona Maggi 12 dicembre 2022 a

a

a

Sono state di fatto “liberate” le sei famiglie rimaste isolate sabato per la piena del torrente Tescino, in località Castelluccio, nella zona di Collelicino, poco oltre il quartiere San Carlo a Terni.

Le copiose piogge di sabato 10 dicembre 2022 avevano fatto in modo che le sei famiglie non riuscissero a raggiungere la strada principale in quanto il torrente, negli ultimi mesi a secco per la siccità, era gonfio di acqua e quindi fosse impossibile passare.

Video su questo argomento Maltempo sei famiglie isolate per la piena del torrente Tescino | Video

Domenica 11 dicembre 2022 la piena del Tescino si è ritirata, consentendo così ai residenti di potersi muovere da e per le loro abitazioni. Domenica mattina è rimasta poca acqua sul tratto di strada, ma erano chiaramente visibili una serie di piccole frane che, pur non intralciando il passaggio, devono essere controllare perché pericolose (foto in alto).

I residenti continuano ad essere molto preoccupati della situazione e denunciano o che ogni volta che ci sono grossi temporali il torrente Tescino finisce col bloccarli. Viene quindi rinnovato l’appello molto accorato alle istituzioni per un intervento immediato prima che magari possa accadere qualcosa di grave. Ancora una volta chi vive in zona lancia l’idea di costruire una passerella o comunque di mettere in sicurezza il corso d’acqua in caso di eventi eccezionali come quello di sabato 10.

Scuole chiuse domani in tutta l'Umbria: le ordinanza dopo l'allerta arancione della Protezione civile

Sono ormai anni che la situazione del Tescino è così, ma nessuno si prende la responsabilità di costruire una struttura che possa facilitare il passaggio delle sei famiglie che vivono in località Castelluccio.

“Dopo gli ultimi fatti che si sono verificati in altre località italiane – spiega un residente – bisogna fare molta attenzione e cercare di intervenire affinché non ci siano incidenti gravi”. Oltre che per le sei famiglie isolate di Collelicino, domenica la situazione è tornata tutta alla normalità in città: il sottopasso di via Breda è stato riaperto, le due frane - alla Romita e a vocabolo Valle - sono sotto controllo, come anche la strada di Carone.

Nuova allerta meteo: a rischio nove regioni. C'è anche l'Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.