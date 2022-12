Terni: la storia della Ternana nelle figurine di tutti i calciatori dal 1925-26 ad oggi

Giorgio Palenga 12 dicembre 2022 a

a

a

Vareno Marcucci nella vita fa l’operaio all’acciaieria ma coltiva, da quando aveva 11 anni, una grande passione: raccogliere tutto il materiale possibile della sua squadra del cuore, la Ternana.

Dal certosino lavoro di ricerca di 35 anni è nato così “Ieri, l’altro ieri, la leggenda” un libro che, sapientemente realizzato dal punto di vista grafico ed editoriale da Morphema, consegna ai posteri l’eccezionale lavoro di ricerca che Vareno ha realizzato in questi anni, grazie al quale è stato in grado di realizzare un maxi-album di figurine di tutti i giocatori che hanno giocato almeno una presenza ufficiale in maglia rossoverde, dalla stagione 1925-26 ad oggi.

Compleanno delle Fere, nasce "Ternana novanta anni"

Sì, avete letto bene, Marcucci possiede – e l’ha mandate in stampa – almeno una foto di ciascun giocatore di questi 98 anni di storia rossoverde. Il tutto senza ricorrere al mezzo… più semplice, almeno dagli anni 60 in poi, ovvero le figurine Panini. Ciascuna foto pubblicata nel libro, infatti, è originale, ovvero Vareno se l’è procurata acquistandola o comunque facendosela concedere dai fotografi che l’hanno realizzata. Con l’ovvia eccezione di quelle più datate.

“Ho iniziato nella stagione 77-78, quando avevo 11 anni – spiega Vareno Marcucci – perché quello fu il primo anno che mio padre iniziò a portarmi allo stadio con continuità. Era una stagione di serie B nella quale, con allenatore Rino Marchesi, la Ternana arrivò quinta, sfiorando la promozione. C’erano Bagnato, La Torre, Passalacqua, Gelli, Volpi, Dino Pagliari, solo per citarne alcuni. Per questo è l’anno che ricordo forse con più affetto, di tutti quelli che sono riuscito a riprodurre”.

E nel libro vi sono riprodotti proprio tutti, a cominciare proprio dal 1925-26. “Ho avuto qualche difficoltà a reperire foto e articoli di giornale di fine anni 30-inizio anni 40 – prosegue l’autore – comunque sono riuscito a recuperare quasi tutto, anche ho dovuto girare le biblioteche e le emeroteche di mezza Italia”.

Ternana prima in B dopo 18 anni

Altre annate che Marcucci ricorda con nostalgia sono quelle “storiche”: “Certamente le promozioni in serie A, anche se ero troppo piccolo per avere ricordi distinti. Poi naturalmente l’anno dello spareggio di Cesena (88-89 ndr), fino alle più recenti promozioni”.

Nel libro non ci sono solo figurine: “No – spiega ancora – ci si possono trovare anche ‘eventi’ particolari, come per esempio gli incidenti contro il Monopoli che fecero squalificare il Liberati, ed anche tutte le finali di Coppa Italia di C e Supercoppa di C giocate”.

Si arriva fino a quest’anno, ma quando tutto era pronto per la stampa c’è stata da fare un’integrazione: “Abbiamo inserito al volo mister Andreazzoli – ancora l’autore – a fianco di Lucarelli”. Da segnalare infine la finalità benefica dell’iniziativa: 5 euro per ogni copia venduta andranno a Terni col cuore, per aiutare chi è in difficoltà.

Ternana, Andreazzoli si presenta: missione serie A

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.