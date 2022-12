Umbria: Spoleto, lavori in arrivo nelle frazioni

Filippo Partenzi 12 dicembre 2022 a

Avviate ufficialmente, sulla piattaforma telematica Net4Market, le procedure per assegnare gli interventi di rigenerazione urbana di 5 frazioni del territorio di Spoleto. Il primo lotto (Azzano, Bazzano e Poreta), in particolare, ha un importo posto a base di gara pari a 699.866 euro mentre quello del secondo (San Giacomo e Eggi) ammonta a 667.735.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 13 dicembre, con gli operatori che potranno “effettuare autonomo sopralluogo nei luoghi oggetto dei lavori ai fini della presa visione dello stato di fatto e delle relative vie d’accesso”. Ciascun appalto verrà assegnato seguendo il criterio del minor prezzo: le offerte che presenteranno “una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia - si legge sul sito del Municipio - verranno automaticamente escluse”. I tempi si preannunciano stretti: l’aggiudicazione, infatti, dovrà avvenire prima della fine dell’anno. I vincitori avranno poi a disposizione 150 giorni “naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna” per effettuare le operazioni previste. I lavori, finanziati dal Fondo complementare al Pnrr dedicato alle aree terremotate per una spesa complessiva pari a oltre 2 milioni di euro, consentiranno di recuperare diversi luoghi al momento in stato d’abbandono e restituirli alle comunità locali.

Ad Azzano, nello specifico, il cantiere interesserà l’area esterna dell’ex scuola fino alla chiesa dei Santi Lorenzo e Caterina nonché parte della viabilità in modo tale da riconfigurare “gli spazi sotto l’aspetto della sostenibilità sociale e ambientale”. A Bazzano e Poreta sono previsti: il rifacimento della pavimentazione esistente, il potenziamento degli impianti di illuminazione, l’attivazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e l’installazione di arredo urbano. A San Giacomo l’amministrazione conta di avviare una complessiva rigenerazione urbana davanti al bocciodromo comunale. La ridefinizione degli spazi in questione “permetterà non solo di riqualificare il parcheggio ma anche di prevedere la realizzazione di una piazza vicino ai giardini, migliorando l’arredo urbano con l’istallazione di nuovi elementi e di un’illuminazione ecosostenibile”.

A Eggi il restyling interesserà l’area tra l’attuale sede dell’Arci e la chiesa di San Michele Arcangelo nonché quella antistante la porta urbica. A breve verrà avviata pure la gara tesa ad assegnare gli interventi (anche questi finanziati dal Pnrr) finalizzati alla riqualificazione di Monteluco.

