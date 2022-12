Perugia, interventi di restyling in tre parchi della città

12 dicembre 2022 a

Approvato in giunta il progetto esecutivo per la valorizzazione e riqualificazione dei parchi della Pescaia, Sant’Anna e di Montegrillo.

L’intervento, che richiederà un investimento di complessivi 40 mila euro (25mila per i primi due parchi e 15 mila per quello di Montegrillo), si è reso necessario in virtù del naturale deterioramento degli arredi e delle strutture, nonché degli effetti negativi prodotti sul patrimonio arboreo determinati da eventi metereologici particolarmente violenti. Gli interventi vanno dalla sostituzione delle caditoie al ripristino dei vialetti pedonali, dalla potatura delle siepi alla riparazione delle balaustre in legno fino anche alla sostituzione di alcuni alberi dove necessario.

“Questi interventi - spiega l’assessore Otello Numerini - si inseriscono nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio verde della città che abbiamo approvato in giunta le scorse settimane. Nel caso di specie la nostra attenzione sarà concentrata su tre aree verdi “storiche” della città, ossia il parco Sant’Anna, il parco della Pescaia ed il parco di Montegrillo. Si tratta di zone molto frequentate - evidenzia ancora l’assessore - che richiedono una serie di interventi di manutenzione dovuti alla naturale senescenza degli arredi e del verde. Grazie al progetto approvato contiamo di rendere i tre parchi più funzionali e fruibili da parte dei cittadini”.



