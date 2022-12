Umbria, mancano 95 medici di base: ecco tutte i posti scoperti

Francesca Marruco 12 dicembre 2022 a

Sono al momento 95 i medici di base mancanti in Umbria. E’ quanto emerge dalla ricognizione effettuata dalle due Usl a fine novembre e che entro la fine dell’anno potrebbe cambiare qualora qualche medico presenti domanda per questi posti rimasti scoperti. In particolare, si tratta di 44 medici mancanti nella Usl Umbria 2 e 51 nella Usl Umbria 1. E questo solo per quanto riguarda i medici di base. Per quanto riguarda invece la guardia medica, ovvero la continuità assistenziale, nella sola Usl Umbria 1 ne mancano 60. Numeri niente affatto secondari se si considera infatti che ogni medico di base, segue di media tra i 1.000 e i 1.200 pazienti c’è una platea di almeno 10 mila umbri che viene riassegnata ad altri medici di base che in questo modo raggiungono anche un numero di mutuati molto alto.

In particolare, nella Usl Umbria 1 nel distretto dell’ AltoTevere si registrano 4 nel comune di Città di Castello, 1 sempre a Città di Castello con l’obbligo di garantire almeno due giorni a settimana l’ambulatorio nella frazione di Gioiello a Monte Santa Maria Tiberina. E poi 1 a Citerna, due a Umbertide, 1 a San Giustino. Per il distretto dell’Alto Chiascio si registrano 8 carenze a Gubbio, 1 nei comuni della fascia appenninica, 1 nel comune di Costacciaro, e 2 a Gualdo Tadino. Nel Perugino si registrano 4 carenze nel centro di salute Ponte Pattoli - Ponte Felcino -Ponte Valleceppi, 2 in quello di Ponte San Giovanni-Torgiano-San Martino in Campo, 2 per via XIV Settembre-San Marco, 3 in quello di Madonna Alta, 2 a San Sisto-Castel del piano e 1 a Ellera- Corciano. Nel distretto Assisano viene segnalata una carenza nel comune di Assisi, una in quello di Bastia Umbra e un’altra che avrebbe l’obbligo di ambulatorio principale a Valfabbrica. Per quanto concerne il distretto della Media Valle del Tevere viene segnalata una carenza per Collazzone, Deruta, Massa Martana e una che dovrebbe avere l’ambulatorio principale a Spina di Marsciano. Nella zona del Trasimeno si segnala la carenza di tre medici a Magione, due a Castiglione del Lago, uno a Panicale, e due a Città della Pieve.

Per quanto riguarda invece la Usl Umbria 2 in Valnerina le carenze sono 3, a Foligno 1, 1 a Nocera Umbra, 7 a Valtopina, 8 a Spoleto, 11 a Terni, tra Narni e Amelia 7 e Orvieto 6. Entro la fine dell’anno i numeri potrebbero diminuire appunto per la possibilità di fare domanda per quei posti. L’elenco delle zone carenti, come previsto per legge, era stato già pubblicato a marzo e anche allora mancavano all’appello circa 100 camici bianchi. Inoltre, i numeri di fine novembre non tengono conto dei medici che di qui a fine anno andranno in pensione, andando ad aggravare una situazione già complicata.

