Perugia, tentato furto in un supermercato: ladri messi in fuga dall'allarme

Tentato furto in un supermercato di Perugia nella notte tra sabato e domenica. Una banda di ladri ha cercato di forzare la porta d’ingresso ma è scattato l’allarme che ha messo in fuga i ladri.

Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia che, negli ultimi giorni, su input del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, in questi ultimi giorni ha disposto un rafforzamento dei controlli proprio per contrastare i furti in casa e negli esercizi commerciali. Anche solo nella giornata di ieri tra la città di Perugia e la provincia sono state una decina le segnalazioni per furti e tentati furti.

Nel tardo pomeriggio nelle abitazioni e la notte nei negozi chiusi. Soprattutto in questo periodo pre natalizio in cui le persone sono spesso fuori anche magari per fare i regali di Natale, i ladri approfittano dell’assenza da casa e si introducono nelle proprietà private rubando, come anche ieri, tutto ciò che trovano: soldi, gioielli, computer, vestiti, occhiali. Di tutto un po’.

