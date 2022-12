Natale in Umbria, arriva il regalo sospeso per le famiglie in difficoltà

12 dicembre 2022 a

L’Umbria dal cuore grande si mobilita per assicurare alle famiglie in difficoltà, e soprattutto ai bambini, un Natale sereno. E così come il caffè lasciato pagato, sospeso, nei bar di Napoli per chi non può permetterselo, qui arriva il regalo sospeso. Un dono speciale da mettere sotto l’albero di chi è più povero. L’iniziativa coinvolge Caritas, commercianti, associazioni di volontariato e di quartiere ma anche semplici cittadini: chiunque può donare o acquistare in uno dei negozi che aderiscono al regalo sospeso. A Terni l’iniziativa è al suo secondo anno e viene promossa da Confcommercio insieme all’associazione Clown Vip e la società San Vincenzo de’ Paoli con il patrocinio del Comune. I cittadini possono donare un regalo sospeso recandosi nei negozi aderenti, consapevoli che saranno poi le associazioni di volontariato coinvolte a ritirarlo e consegnarlo all’Emporio dei bimbi, presso la diocesi di Terni.

Sempre la Confcommercio, ma negli otto Comuni del Lago Trasimeno, sta mettendo a punto analoga iniziativa coinvolgendo quante più attività possibili, come racconta Elisa Brugiati che insieme alla Caritas di Perugia-Città della Pieve sta raccogliendo adesioni e ultimando gli ultimi aspetti tecnici. A Perugia si mobilitano anche i singoli quartieri. L’associazione Borgo Bello, per esempio, ripropone il giocattolo sospeso: chiunque può lasciare giocattoli “appesi” lungo le cinque vie dei Monasteri per far passare un bel Natale anche ai bambini meno fortunati, dicono gli organizzatori. L’iniziativa, che si è aperta l’8 dicembre, andrà avanti fino alla mattina del 21 quando tutti i giocattoli sospesi saranno consegnati in parte alla parrocchia e in parte alla Caritas per poi essere distribuiti ai bambini. Anche a Castel del Piano e nella parrocchia di Ponte d’Oddi ci si mobilita per assicurare a tutti i bambini un dono di Natale. Queste solo alcune delle iniziative che si stanno portando avanti in tutta la regione e siccome la solidarietà è contagiosa l’auspicio è che si moltiplichino.

La situazione povertà, purtroppo, è complessa. Proprio in occasione della Giornata della carità (ieri), l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, monsignor Ivan Maffeis ha lanciato un appello affinché anche le istituzioni facciano ogni sforzo possibile per contrastare distorsioni che generano diseguaglianze e miseria. Ma non è sufficiente. “Al compito di governo, Regione e Comuni - evidenzia monsignor Maffeis - è indispensabile che si unisca anche la nostra solidarietà”. Nella diocesi è partita una raccolta fondi per assicurare a tutti la possibilità di fare la spesa. “L’obiettivo - evidenzia il presule - è raggiungere la cifra di 200 mila euro, pari a quella che quest’anno la Caritas ha destinato all’acquisto di oltre 360 tonnellate di cibo e generi di prima necessità”.

