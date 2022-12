Perugia, tentato furto in un supermercato: ladri messi in fuga dall'allarme

12 dicembre 2022 a

Tentato furto in un supermercato di Perugia nella notte tra sabato e domenica. Una banda di ladri ha cercato di forzare la porta d’ingresso ma è scattato l’allarme che ha messo in fuga i ladri. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia che, negli ultimi giorni, su input del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, in questi ultimi giorni ha disposto un rafforzamento dei controlli proprio per contrastare i furti in casa e negli esercizi commerciali. Anche solo nella giornata di ieri tra la città di Perugia e la provincia sono state una decina le segnalazioni per furti e tentati furti. Nel tardo pomeriggio nelle abitazioni e la notte nei negozi chiusi.

Soprattutto in questo periodo pre natalizio in cui le persone sono spesso fuori anche magari per fare i regali di Natale, i ladri approfittano dell’assenza da casa e si introducono nelle proprietà private rubando, come anche ieri, tutto ciò che trovano: soldi, gioielli, computer, vestiti, occhiali. Di tutto un po’. Nei giorni scorsi inoltre una donna sarebbe stata derubata del suo portafogli mentre era a cena in un locale di Bastia Umbra se non si fosse accorta. La donna aveva appeso la borsa e poi l’ha vista a terra. Insospettita, si era avvicinata per verificare che nessuno avesse asportato via nulla, constatando invece che era stato sottratto il portafoglio. Dopo aver tentato di farsi riconsegnare l’oggetto da un uomo seduto vicino all’appendiabiti, aveva deciso di chiamare la Polizia.

La richiedente ha raccontato ai poliziotti di aver provato a farsi riconsegnare la refurtiva, tentando persino di filmare uno dei due clienti – successivamente identificato per un cittadino italiano, classe 1967 – che, indifferente alla richiesta, le aveva comunicato di aver lasciato il portafoglio sopra una sedia, solo poco prima dell’arrivo degli agenti, al fine di distrarre i presenti e scappare. La donna era rientrata in possesso del portafoglio, constatando che niente era stato rubato. Grazie agli elementi acquisiti, gli agenti sono riusciti a risalire al 55enne che è stato denunciato per tentato furto aggravato.

