Galleria Forca di Cerro, timori per un nuovo slittamento della riapertura notturna

In Umbria sui tempi di ultimazione dei lavori della galleria di Forca di Cerro c’è apprensione tra gli operatori economici della Valnerina. A dirlo è Emiliano Cimarelli della Locanda di Valcasana di Scheggino che all’inizio di ottobre si è mobilitato, insieme ad altri commercianti, per evitare la chiusura del tunnel dalle 21, ottenendo un’ordinanza Anas che ha fatto slittare di un’ora lo stop al transito, che attualmente scatta alle 22. Tuttavia, Cimarelli spiega che “la comunità è preoccupata per un possibile slittamento della conclusione del cantiere Anas, che temiamo possa protrarsi fino a giugno, causando difficoltà anche durante mesi che in questo territorio sono a forte vocazione turistica. Tutti noi percorriamo ogni giorno la galleria e l’impressione è che ci siano ancora molti interventi da fare”. In questo senso, gli operatori economici della Valnerina stanno valutando di richiedere un nuovo incontro ad Anas e Regione, per tentare di fare chiarezza sulla nuova fine dei lavori, su cui in effetti si registra incertezza.

Le chiusure notturne della galleria che collega la Flaminia con la Tre Valli sono iniziate insieme al cantiere lo scorso 10 gennaio e avrebbero dovuto concludersi entro la fine del giugno scorso, quando era prevista la fine del cantiere da circa sei milioni di euro previsto per l’ammodernamento degli impianti di illuminazione secondo standard di ultima generazione. Va detto, però, che nei primi sei mesi del 2022 si è registrata una breve interruzione dei lavori al fine di garantire le aperture notturne per Nero Norcia, dopodiché il cantiere è stato sospeso per un paio di settimane tra Pasqua e il Primo maggio, mentre lo stop estivo degli interventi, sempre al fine di garantire le aperture notturne della galleria e rispondere positivamente alle richieste degli operatori economici, è scattato dal primo giugno, anziché dal primo luglio, coi lavori che sono poi ripresi i primi giorni di ottobre.

Ora all’orizzonte, oltre all’interruzione stabilita per il Ponte dell’Immacolata, c’è anche lo stop del cantiere per circa due settimane durante le festività di Natale. Sospensioni dei lavori per accogliere le istanze del territorio, dunque, se ne sono certamente registrate, ma è altrettanto chiaro che a pesare sono anche difficoltà nell’esecuzione dei lavori, su cui la comunità vuole chiedere chiarezza sui tempi ad Anas e Regione.

